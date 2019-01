Champions Cup - Les bons placements de l'Écosse

C'était une tendance, c'est devenu une évidence : les nations celtes règnent sur le rugby européen. Il n'y a qu'à jeter un œil au classement World Rugby. L'Irlande 2ème derrière les All Blacks, le Pays de Galles 3ème, et un podium Irlande-Galles-Écosse lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Et si les Écossais paraissent un ton en-dessous avec leur 7ème rang au classement mondial, la nation constitutive ne cesse de progresser sur le plan rugbystique. L'Écosse a enfin trouvé les joueurs de talent qui lui manquaient avec les Russell, Hogg ou Jones, et peut maintenant rivaliser avec n'importe quelle équipe.

Ces progrès se traduisent également dans les clubs. Les deux franchises écossaises, Édimbourg et les Glasgow Warriors, visent une qualification en quarts de finale de Champions Cup, alors qu'il reste un match à jouer dans la phase de poule. Édimbourg, qui reçoit Montpellier, compte trois points d'avance sur son adversaire et jouera un quart à domicile en cas de victoire.

Glasgow, qui se rend chez les Saracens, ne finira sûrement pas premier de poule mais semble en ballottage très favorable pour figurer parmi les meilleurs deuxièmes. Si les deux équipes venaient à se qualifier ce serait la première fois qu'une nation place 100 % de ses équipes professionnelles en phase finale de Coupe d'Europe.

Par Baptiste Pery