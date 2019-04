Rugbyrama : Plusieurs de vos joueurs ont eu des pépins physiques ces dernières semaines. Sont-ils prêts pour cette demi-finale européenne ?

Léo Cullen : Les joueurs sont en formes. Tout va bien. Nous avions trois blocs de deux matchs et nous avons essayé d'avoir tout le monde sur le pont. L'équipe connaît très bien cette formule et ces dernières semaines nous ont permis d'avoir une bonne base pour préparer cette demi-finale. Nous attendons beaucoup de ce match, Nous pensons que nous aurons beaucoup de supporters derrière nous. C'est un vrai plaisir de revenir à l'Aviva Stadium, pour tout ce que ça représente dans notre histoire.

Que pensez-vous du Stade toulousain ?

L.C. : Toulouse est une équipe très enthousiasmante à jouer. C'est aussi un club qui a une grande tradition européenne. Même si les Toulousains avaient un peu baissé leur niveau ces dernières années, et ont connu une période durant laquelle ils ont perdu leur état d'esprit, ils sont aujourd'hui de retour et c'est une très grande équipe dans cette compétition cette saison. Elle s'appuie sur des combinaisons très dangereuses, avec des joueurs très doués ballons en mains. Nous avons déjà été battus par cette équipe donc nous sommes prudents. Elle peut être impressionnante, donc ça va être difficile.

Avez-vous regardé le match de Toulouse contre Clermont ? Qu'en avez-vous retenu ? Que craignez-vous ?

L.C. : Il y a toujours des inquiétudes avant un tel rendez-vous. Gérer la possession est capital dans ces grands matchs. J'ai regardé le match des Toulousains contre Clermont et j'ai vu qu'ils avaient tenté de nouvelles associations avec notamment Dupont en numéro dix. Je crois aussi que Pita Ahki peut nous poser beaucoup de problème. Toulouse aligne sa meilleur équipe possible. Si les Toulousains arrivent à mettre leur jeu en place ça sera dur, donc il sera primordial d'avoir la possession de la balle. Nous avons été meilleurs dans ce secteur lors de nos derniers matchs.

Top 14 - Pita Ahki (Toulouse) contre MontpellierIcon Sport

Votre équipe s'est rajeunie. Craignez-vous un certain manque d'expérience ?

L.C. : Nous faisons gagner de l'expérience à nos joueurs, c'est notre travail. Je crois que nous avons un bon mélange avec des cadres qui sont en place depuis longtemps. C'est une compétition très difficile qui nous impose d'être toujours à notre meilleur niveau. Il faudra être extrêmement bon face à Toulouse, donc depuis plusieurs semaines nous travaillons être au top de notre forme à ce moment de la saison, que ce soit sur le plan physique mais aussi pour gérer la pression de cet événement.

Que pensez-vous d'Antoine Dupont ?

L.C. : On l'avait déjà vu quand il avait 17 ans et qu'il jouait avec Castres. Il était déjà impressionnant. Il est fort physiquement et Toulouse sait bien recruter ce genre de talent. Ils ne se sont pas trompés. C'est assurément un joueur à surveiller.

C'est aussi une opposition entre deux équipes qui visent une cinquième étoile européenne...

L.C. : Il y a une autre demi-finale ! On respecte Toulouse depuis longtemps, et c'est déjà un privilège d'être là en demi-finale face à ce club, qui a été le meilleur d'Europe à un moment. Ensuite les Saracens ont émergé, puis Toulon a dominé l'Europe. En Irlande, on s'est longtemps demandé si on pouvait être en compétition avec ces clubs. On a du se battre pour arriver au même niveau que les Anglais et les Français. Nous avons dû nous adapter, que ce soit structurellement ou sur le plan du jeu et comprendre les clés pour nous hisser à ce niveau-là.