Le Leinster et le Stade Toulousain se retrouvent en demi-finale de Champions Cup pour un choc des titans. Ce sera le troisième match de la saison entre les deux équipes après s’être rencontrées en phase de poule en match aller-retour. Les hommes d’Ugo Mola l’ont emporté à domicile en octobre dernier 28-27 avant de perdre nettement en Irlande le 12 janvier 29 à 13.

Les frères ennemis

Ce sera la troisième rencontre entre les deux formations en demi-finale de Coupe d’Europe. En 2010, les Toulousains ont retrouvé les Irlandais au Stadium de Toulouse pour une victoire 26 à 16. Cette année-là fût une saison record avec pas moins de quatre clubs français en quart de finale (Biarritz, Toulouse, Clermont, Stade Français). Après cette victoire de prestige, les coéquipiers de Clément Poitrenaud remportaient leur quatrième titre dans une finale Franco-Française, 21-19 face au Biarritz Olympique.

Champions Cup - Jonathan Sexton (Leinster) contre ToulouseIcon Sport

Sur l’édition d’après, on retrouvera les deux équipes au même stade de la compétition mais cette fois-ci à l’Aviva Stadium. Le bourreau des Toulousains se nommera Jonathan Sexton. Avec six pénalités, il sera le grand artisan de la victoire des siens 32 à 23. Le Leinster sera sacré le match d’après contre Northampton 33-22.

Avec quatre étoiles sur leur maillot, les Français et les Irlandais sont les deux équipes ayant remporté le plus de fois la compétition. En 1996, 2003, 2005 et 2010 pour les anciens joueurs de Guy Noves. En 2009, 2011, 2012 et 2018 pour les coéquipiers de Jamie Heaslip.

De retrouvailles entre joueurs

Depuis la dernière confrontation en 2011 certains joueurs ont tenu la distance pour se retrouver une nouvelle fois à l’Aviva Stadium ce dimanche à 16 h 15.

Au Stade Toulousain, seul Maxime Médard était de la partie. Un Bézy sera surement sur la feuille de match, mais en 2011 il s’agissait de Nicolas Bézy, frère de Sébastien.

Du côté du Leinster Jonathan Sexton était le numéro 10. Bien que sa présence ce week-end semble très incertaine on peut tout de même le compter comme tel. Healy, O’brien sont aussi dans le groupe. Leo Cullen, lui, se trouvait dans la cage avant de devenir le coach des champions d’Europe en titre.

Sean O'Brien (Leinster)Icon Sport

Ce sont deux époques différentes qui vont s’affronter dimanche. Il n’y aura aucun complexe d’infériorité dans cette rencontre. Les Toulousains marchent sur l’eau cette saison en Top 14 et sortent d’un match spectaculaire contre Clermont. Trop peut-être. La débauche d’énergie a été assez énorme avant l’échéance européenne.

Le Leinster, eux, sont premiers de classement dans leur championnat mais ne préparent pas au mieux cette rencontre. En effet, sur les trois derniers matches ils ont enchainé un nul et deux défaites dont une à domicile contre les Glasgow Warriors.

Qu’importe, ce match devrait être une vraie rencontre de haut niveau entre ce qu’il se fait de mieux en Europe actuellement.