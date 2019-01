Champions Cup - Leinster : Jonathan Sexton forfait contre Toulouse

Selon l'Independent, le champion d'Europe en titre devra se passer de son joueur vedette, remplacé par Ross Byrne (23 ans, 2 sélections), pour ne pas lui faire prendre de risque à trois semaines du début du Tournoi des six nations. Une compétition que le XV du Trèfle a remportée en 2018, succès assorti du Grand Chelem, grâce aux performances de son maître à jouer, auteur d'un drop mémorable à mi-terrain pour vaincre la France (15-13).

Si elle était confirmée vendredi lors de l'annonce des compositions d'équipe, l'absence du N.10, élu meilleur joueur de l'année après avoir tout raflé avec le Leinster (Coupe d'Europe et Pro14) comme avec l'Irlande (Six nations en mars, tournée en Australie en juin, succès inédit à domicile face à la Nouvelle-Zélande en novembre), serait un coup dur pour le tenant du titre et une opportunité pour Toulouse, en tête de la poule 1 après avoir mis fin à l'invincibilité des Irlandais à l'aller (28-27).

Avant cette 5e journée, le Stade Toulousain (17 points) compte 2 points de plus que son rival (15). Le perdant samedi pourra toujours se qualifier via une place de meilleur deuxième.