Victoire dans la douleur pour le Racing 92 ! Déjà qualifiés avant cette rencontre, les Franciliens avaient pour objectif de s’imposer avec le bonus offensif pour recevoir leur quart de finale. Objectif réussi pour les hommes du duo Travers-Labit, qui auront été mis à mal par les Scarlets pendant cinquante grosses minutes. Grâce à trois essais de Steff Evans (22e) et Johnny McNicholl (46e, 76e), et surtout au pied de Dan Jones (18 points), les Gallois ont fait douter les pensionnaires de la Paris La Défense Arena.

Mais à force d’abnégation, et à six essais inscrits par Juan Imhoff (12e), Henry Chavancy (28e), Simon Zebo (48e, 71e), Virimi Vakatawa (54e) et Teddy Iribaren (67e), le Racing 92 est parvenu à faire plier les Scarlets et s’offre une voie royale en phase finale. Les "Ciel et Blanc" sont assurer de recevoir leur quart et leur éventuelle demie.

