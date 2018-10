Champions Cup - Le Pro 14 à l'honneur pour l'ouverture de la coupe d'Europe

Leinster 52-3 Wasps

Le champion en titre n'a pas fait de détail pour démarrer sa nouvelle campagne. Très dominateurs à tous niveaux, les Irlandais ont offert un récital et ont fait exploser les Wasps. James Lowe et Jack McGrath ont chacun inscrit un doublé, Jonathan Sexton réalisé une passe décisive entre les jambes et Sean Cronin marqué un essai en solitaire. Les Wasps, pourtant troisièmes de Premiership et candidat à la qualification, n'a jamais été en mesure d'inquiéter le Leinster.

Exeter 10-10 Munster

Dans la poule 2 le Munster se déplaçait à Exeter, le redoutable club anglais très performant en ce début de saison. Après un essai inscrit par Luke Cowan-Dickie peu avant la pause, Exeter tourne en tête toute la deuxième mi-temps mais les Munstermen sont patients et tiennent le ballon qu'ils exploiteront à la 64e pour marquer. La transformation de Joey Carbery passe et le score ne bougera pas pour les 15 minutes restantes.

Glasgow 3-13 Saracens

Peu de points inscrits mais la victoire à l'extérieur des Anglais sera très importante. Le renversement sur l'aile gauche à la 12e minute conclu par Michael Rhodes a été fatal pour les Warriors qui n'ont pas marqué le moindre essai. Les Saracens repartent néanmoins d'Écosse avec un sentiment mitigé puisque trois de leurs joueurs sont sortis sur blessure. Billy Vunipola s'est fracturé le bras gauche et sera absent 12 mois, Nick Isiekwe souffre d'une entorse à la cheville et Mako Vunipola est touché aux muscles jumeaux (mollet).

Ulster 24-10 Leicester

Le sort de la rencontre s'est joué en deuxième période quand les joueurs de Belfast ont décidé d'accélérer. Des essais d'Alan O'Connor, Will Addison et Jacob Stockdale ont permis à l'Ulster de gagner avec un bel écart qui le hisse à la première place de la poule 4 devant le Racing.