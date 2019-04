Actuellement deuxième de la conférence A derrière les surprenants Glasgow Warriors, le Munster est en course pour les phases finales de Pro 14 et la finale de Champions Cup. Dans la saison régulière il ne leur reste plus qu'un match avant de basculer sur une fin de championnat palpitante. Est ce qu'ils ont les épaules pour remporter ce match face aux Saracens pour croire au Graal européen ?

Un parcours mitigée en Champions Cup

A l'inverse des Saracens, on ne peut pas dire que le Munster ait outrageusement dominée sa poule en Champions Cup. Les hommes de Johann Van Graan sont venus faire un triste match nul à Exeter 10-10 et connaîtront leur seule et unique défaite le 15 décembre à Castres (13-12). Un match où l’équipe s'est vue incapable d'inscrire autre chose que des points au pied.

Champions Cup - Johann Van Graan (Munster)Icon Sport

Intraitables à domicile avec que des victoires les Munstermen se sont pourtant fait peur la dernière journée en l'emportant de justesse face à Exeter 9-7.

Ils finissent tout de même premier de leur classement, sept points devant le second. Ce qui leur permet d’affronter Edimbourg dans un match plutôt fermé.

Des joueurs clés

Ce quart de finale n'aura pas été spectaculaire mais on aura pu voir une équipe soudée capable de faire la différence sur des individualités. Avec deux essais de l'international irlandais Keith Earls, ils auront réussi à venir à bout des Écossais, 13-17.

Sur ce match le Munster a su faire le dos rond pour laisser passer l'orage écossais pendant près d'un quart d'heure. La défense des coéquipiers de Conor Murray aura été presque parfaite. Très réaliste dans leurs finitions, il faudra surement proposer beaucoup plus de jeu pour espérer l'emporter en Angleterre.

Champions Cup - CJ Stander (Munster) contre CastresIcon Sport

Pour parvenir à accomplir cette tache ils peuvent compter sur l'expérience des internationaux, habitués des grands rendez-vous. On peut penser au demi de mêlée Conor Murray, aux troisièmes lignes Peter O'mahony et CJ Stander ainsi qu'à l'ailier Keith Earls.

Vainqueur de la compétition en 2006 et 2008 le Munster est un habitué des phases finales. Cela fait trois ans de suite que le Munster atteint ce stade la compétition sans parvenir à jouer la finale. A voir donc si la donne change ce week-end.