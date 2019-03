Ce premier quart de finale européen nous a offert une belle opposition de style entre le jeu plutôt aéré des Ecossais et la patience caractéristique de la philosophie irlandaise. A ce petit jeu-là, c'est souvent le Munster qui l'emporte.

Les Munstermen laissent passer l'orage

Ce sont les Ecossais qui sont entrés tambour battant dans ce quart de finale de Champions Cup. Pendant le premier quart d’heure, ces derniers ont fait le siège des 22m adverses sans jamais parvenir à inscrire le moindre point. Sans s’affoler, le Munster est revenu dans la partie grâce à Keith Earls, venu inscrire un essai plein de roublardise (19e) en jouant une pénalité rapidement à cinq mètres de l’en-but écossais. Edimbourg est rapidement revenu au score grâce Chris Dean. Le trois-quart centre a profité d’un gros travail de ses avants pour franchir la ligne dans un second temps.

En fin de mi-temps, le demi d’ouverture Van der Merwe donnait l’avantage aux siens sur pénalité (35e). Cette première mi-temps a tenu toutes ses promesses avec des défenses extrêmement bien organisées qui ont légèrement pris le pas sur les attaques. Lors du deuxième acte, Bleyendaal remettait les deux formationsà égalité sur pénalité dès l'entame. Par la suite, c'est son homologue écossais Van der Merwe qui redonnait l'avantage aux siens sur pénalité (13-10). Pendant un long moment, le Munster fut en grande difficulté, n'arrivant pas à sortir de leur camp proprement.

Champions Cup - Duhan van Der Merwe (Edimbourg) lors du quart de finale contre le MunsterIcon Sport

Un réalisme clinique

Pourtant, les Ecossais n'ont jamais su profiter de leur extrême domination autour de l'heure de jeu. Ces derniers ont même fait littéralement exploser le pack du Munster sur une mêlée (58e), empêchant ces derniers d'inscrire un nouvel essai. Malgré une solidarité assez incroyable, Edimbourg va se faire crucifier.

Sans être géniaux, les Munstermen ne se sont pas affolés et sont toujours restés au contact de leurs adversaires. C'est à la 71e minute que Keith Earls surgit pour envoyer Edimbourg en enfer et offrir un ticket pour les demies finales de cette Champions Cup au Munster. Côté droit, Chris Farrell transmet dans le bon tempo pour l'ailier irlandais qui inscrit l'essai libérateur en coin. Extrêmement réalistes, les Munstermen l'ont emporté dans la plus pure tradition du rugby irlandais. Simple et efficace.

Par Thomas Saint-Antonin