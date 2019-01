Champions Cup - Laurent Travers (Racing 92) : "Notre destin en mains"

"Notre entame de match a été ratée. En revanche, nous avons mis la main sur le ballon en deuxième mi-temps et l'Ulster s'est aussitôt retrouvé en danger. Il y avait la place pour gagner, c'est dommage. Mais après cinq journées de coupe d'Europe, on a 21 points sur 25 possibles, c'est malgrè tout très positif. Nous avons toujours notre destin en mains et pour arracher le quart de finale à domicile, il faudra battre les Scarlets à Nanterre, la semaine prochaine".