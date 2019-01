Champions Cup - Laurent Labit : "On veut la première place !"

Rugbyrama : Que vous inspire cette équipe de l’Ulster ?

Laurent Labit : Quand je vois ce que cette équipe a fait ces dernières semaines et encore ce week-end en faisant complètement tourner l’effectif, quand je vois leur poule en championnat où ils sont cinquièmes, je me dis qu’ils n’ont qu’un seul objectif : la Coupe d’Europe. Ils sont en position de pouvoir terminer premiers en Champions Cup en fonction du résultat contre nous, sachant qu’ils affrontent Leicester Tigers lors du dernier match qui n’a plus rien à jouer. On voit bien que leur saison se résume à la Champions Cup. Ce qui vous nous attendre samedi à Belfast, ça va être costaud.

" Ce qui vous nous attendre samedi à Belfast, ça va être costaud. "

Au niveau du jeu, quelles sont ses caractéristiques ?

L.L : On a vu sur le match aller que c’est une équipe qui joue à peu près avec le même système que nous. C’est une équipe qui aime avoir le ballon, qui fait le plus de passes dans le Pro 14. Ils ont cette faculté à conserver le ballon et sont efficaces avec des armes, notamment un jeu au pied dans les angles qui nous avait mis en difficulté. On prend deux essais, un sur turnover et l’autre sur un jeu au pied joué rapidement. Dans le contexte au Kingspan Stadium où s’est toujours très compliqué, l’objectif pour nous va être d’avoir la possession, d’imposer le rythme, le tempo et essayer de jouer comme on le fait en Coupe d’Europe depuis quatre matches.

Une défaite ne compromettrait pas vos chances de qualification. Cela vous permet d’aborder ce déplacement avec davantage de sérénité ?

L.L : On y va en tout cas en envisageant un résultat positif. On va là-bas pour gagner non seulement parce qu’on veut la première place mais on voudrait également la meilleure place européenne possible même si les autres équipes qualifiées seront redoutables. Mais il faudrait essayer d’avoir le meilleur tableau. Après, si on ne gagne, tout ne sera pas remis en question. Il faudrait que l’Ulster gagne à cinq points et que nous, on ne perde pas avec zéro points. On sait qu’il y a plusieurs opportunités en Champions Cup pour prendre des points. On espère avec toujours les cartes en mains pour le dernier match chez nous.