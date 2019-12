Vingt petites minutes… Il a fallu vingt minutes aux hommes de Franck Azéma pour décrocher le bonus offensif face à une équipe de Bath vite dépassée et peu concernée en première mi-temps. Après leur belle victoire chez les Anglais, les Asémistes ont su rééditer leur grande application dans tous les secteurs pour recoller à l’Ulster et espérer encore finir premier d’une poule relevée. "Au bout de vingt minutes nous avions un point de bonus, nous avons été efficace dès notre entame analysait Franck Azéma. Ce qui nous faisait défaut depuis le début de la saison. Déjà à Bath on avait été présent sans scorer. C’était bien de confirmer. "

Les Clermontois n’avaient pas le choix car deux jours avant, l’Ulster, porté par un John Cooney toujours aussi virevoltant (quatre essais dans cette compétition ndlr) décrochait une victoire bonifiée chez les Harlequins dans les dernières minutes du match et s’envolait en tête de la poule 3. "On a respecté cette équipe confiait Morgan Parra. A Bath, on avait livré un gros match et nous avons confirmé au Michelin. Nous avons su enchaîner alors que c’est difficile d’aligner physiquement les matches avec un gros combat chaque weekend. On savait que Bath n’avait rien à perdre et allait tenter des choses mais nous avons été solides sur cette première mi-temps et en début de deuxième. Le match n’est pas parfait mais il y a de très bonnes choses : on marque sur de bons temps de jeu, avec de la vitesse et il y a aussi cette défense bien en place et notre conquête. Mais on prend des essais trop facilement sur maul… "

"Bien sûr, contre l’Ulster c’est une finale, on le sait."

Ce n’est pas le petit trou d’air redondant en Coupe d’Europe depuis quelques saisons avant l’heure de jeu qui va gâcher le plaisir de cette victoire bonifiée. L’essentiel est acquis et les joueurs comme le public se sont régalés avec huit essais à la clé. "C’était important de prendre les quatre points d’abord, c’est ce que j’ai dit aux joueurs avant le match expliquait le coach Franck Azéma. Et on a gagné et on prend cinq points. C’est une bonne chose. On a notre destin en main et prendre 10 points sur ce "back to back" contre Bath c’est bon. C’est ce que l’on recherchait. Cela fait plaisir de voir les joueurs en prendre dans l’engagement et le jeu. Ce qui me fait plaisir, c’est la communion qu’il y a dans le vestiaire dans la semaine sur le fait de s’envoyer ensemble. Je sens que cela change avec une grande prise de responsabilité des joueurs et d’investissement là-dedans. C’est positif et du coup tu vois de bonnes choses apparaitre en termes de volume de jeu avec des essais intéressants. C’est bon de retrouver le public derrière nous mais l’élément déclencheur de tout ça c’est d’abord l’équipe. "

Champions Cup - Arthur Iturria (clermont), au contre face à John Cooney (Ulster).Icon Sport

Depuis sa grosse déconvenue à Toulouse en Top 14 début novembre (34-8), les Clermontois ont aligné quatre victoires en cinq matches. Pour un seul échec, face à l'Ulster lors de la 2e journée. Le match du samedi 11 janvier s’annonce brûlant au Michelin entre l’ASM et l’Ulster. Il a tout d’une finale de poule. "Ce n’est pas une finale car les deux matches seront importants tempérait Franck Azéma. On est dans les clous pour aller chercher une qualification et pour cela il fallait rester au contact. On avait fait un faux-pas en Ulster et on n’avait pas le droit à un deuxième. Il fallait rester maître de notre destin et cela passait par une victoire. "

Car si la première place est en jeu, il faut aussi finir dans les trois meilleurs deuxièmes, au minimum, pour aller à coup sûr en quart de finale. A l’heure actuelle, Clermont est de très loin le meilleur deuxième des cinq poules de Champions Cup. Glasgow, Gloucester et Northampton comptent 9 points et le Munster 11. L’ASM a donc légitimement le droit de rêver à un quart de finale à la maison, à condition de finir en tête et dans les quatre meilleurs premiers de poule… "Bien sûr, c’est une finale confirmait Morgan Parra. On le sait. On perd en Ulster mais on prend un bonus défensif important chez eux. C’est très important. On va les recevoir alors à nous de faire le boulot pour l’emporter. Même en gagnant sans bonus contre Bath nous avions notre destin en main. On prend le bonus donc c’est encore mieux. On attend ce match à la maison contre l’Ulster. "

Car derrière ce choc contre le champion d’Europe 99, l’ASM ira aux Harlequins lors de la dernière journée alors que l’Ulster recevra Bath. Au Kingspan Stadium de Belfast, l’Ulster devrait cartonner et à Londres, les Clermontois devront bien négocier leur déplacement. Et quoi qu’il arrive au Michelin face à l’Ulster dans ce match charnière pour la suite de l’aventure clermontoise en Champions Cup.