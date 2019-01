Champions Cup – L’antisèche : Montpellier, fin de l’aventure

Le match : Les Héraultais enfoncés en mêlée et sur maul

Les hommes de Vern Cotter craignaient au plus haut point la vitesse du jeu d'Édimbourg et ils ont au final souffert le martyr face à la puissance du pack “international” écossais (six avants sur huit sont membres du XV du chardon). Torturés en mêlée en première période (3 pénalités concédées), les Cistes, beaucoup trop indisciplinés (voir ci-dessous), ont encaissé un essai après un énorme maul à l’heure de jeu. Dominés sur leurs propres forces et pris à leur propre jeu, ils ont également été surclassés dans les rucks, secteur clé qu’ils avaient pourtant ciblé. Le huit de devant du MHR a perdu son combat face à plus fort que lui, malgré une grosse performance collective défensive.

Hamish Watson (Edimbourgh) contre Montpellier

La stat : 13

Leitmotiv affiché durant toute la semaine, la discipline fut le point faible des coéquipiers de Louis Picamoles à Murrayfield. Sanctionnés à treize reprises, parfois pour des fautes bêtes, ils n’ont pas affiché la rigueur nécessaire dans un match de ce niveau. Mais au fond, c’est assez logique quand on passe son temps à défendre…

Le tournant du match : Le MHR passe devant… et Edimbourg accélère

Lorsque Ruan Pienaar passe sa pénalité à la 48e minute de jeu, Montpellier mène pour la première fois de la partie (10-9). Et à partir de ce moment là, les visiteurs ne vont plus toucher le ballon durant de longues minutes. Les Ecossais, jusqu’alors fin tacticiens mais peu joueurs, vont soudainement accélérer. Le volume de jeu des locaux augmente, à l’image de la vitesse et de l’intensité de leurs courses et des duels, et le MHR va finir par craquer. Après une multitude de pick and go adverses et une passe décisive dans le fermé pour l’ailier Graham. Un copier/coller du jeu héraultais…

Duhan va der Merwe (Edimbourgh) contre Montpellier

L’homme du match : Duhan Van der Merwe étincelant !

Dangereux à chaque fois qu’il a touché le ballon, l’ailier sud-africain de 23 ans a réalisé une grande performance face à son ancien club. En faisant vivre un calvaire à Timoci Nagusa, qui a plaqué de l’air toute la soirée. Intenable et auteur de nombreux franchissements, le puissant Duhan Van der Merwe a pris sa revanche avec brio et panache. Passé dans l’Hérault durant une saison (centre de formation, 2016/2017), il avait joué quatre matchs encourageants avec les pros mais n’avait pas été conservé.