Champions Cup - La marche était trop haute pour Castres

Castres a dit adieu à ses espoirs de quart de finale. En déplacement à Exeter, les hommes de Christophe Urios sont tout simplement tombés sur plus forts qu'eux (34-12). Avec un jeu fait de vitesse et de justesse technique, les Anglais ont imposé un rythme effréné concrétisé en première période par des essais de Nowell (3e), Simmonds (17e) et Hill (30e). Castres avait répondu à la première banderille par Paris (9e). Sans suite. Au retour des vestiaires, les Anglais ont poursuivi leur démonstrations par de nouvelles réalisations de O'Flaherty (44e), Slade (54e) et Cowan Dickie (66e). Castres a inscrit un nouvel essai par Combezou mais a terminé à 14 suite au carton rouge de Stroe.

Champions Cup - Tom O'Flaherty (Exeter) contre CastresIcon Sport

Exeter facile

Le constat est un peu le même que celui fait après la défaite de Toulon, hier face à Edimbourg. Exeter était tout simplement plus fort. La marche trop haute. Avec ce jeu fait de vitesse, de mouvement et d'une précision chirurgicale, les Castrais ont tout simplement été dépassés par les Anglais. A l'image des accélérations de Nowell ou Cordero. De petits gabarits, dévoreurs d'espaces aux appuis dévastateurs. Au retour des vestiaires, les Anglais se sont assurés rapidement du bonus offensif au terme d'une nouvelle action de classe initiée par un Slade inspiré à la relance avant de donner une offrande au pied pour son ailier O'Flaherty. Un régal. Exeter s'est offert une victoire et un bonus en prime.

Champions Cup - Jonny Hill (Exeter) contre CastresIcon Sport

Le CO loin du compte

Le CO a fait illusion par séquences en proposant parfois un jeu fait également de vitesse. Mais comme on l'a dit, par séquence. C'est tout le problème. Le reste du temps, il a fallu colmater les brèches. Avec un nombre de plaquages manqués rédhibitoire à ce niveau (35). A la mi-temps, Urios a procédé à plusieurs changements, avec notamment l'entrée de Rory Kockott qui a permis de remettre un peu d'ordre et de se faire plaisir avec notamment l'essai de Combezou.

Mais les Castrais ont manqué de justesse à l'image d'Urdapilleta loin d'être dans un grand jour. Un manque de lucidité également avec ce carton rouge reçu par Stroe (59e). Entré en jeu, le pilier est venu sur le côté sur un regroupement, bras devant pour charger dans la tête d'un anglais. Une manchette synonyme de carton rouge logique. La marche était trop haute pour le CO qui ne verra donc pas les quarts, alors qu'Exeter jouera une finale au Munster la semaine prochaine.