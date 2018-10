Champions Cup - La lueur Mathieu Bastareaud (Toulon)

A l'image du RCT, le temps est maussade, triste ces jours-ci sur les bords de la Rade. Mais le soleil est annoncé de retour dans les prochains jours. De quoi redonner le moral aux Varois peu habitués au mauvais temps. Ni, d'ailleurs, à voir leur RCT dans la grisaille. Et de ce côté là, une éclaircie est également annoncée avec le retour à la compétition de Mathieu Bastareaud.

Et c'est peu dire que le capitaine Toulonnais est attendu avec impatience. "C'est un leader, le capitaine. C'est important qu'il soit là dans le groupe et sur le terrain pour orienter l'équipe et l'aider dans sa gestion ", expliquait l’entraîneur des trois quarts toulonnais, Sébastien Tillous-Borde. "Ça fait trois mois que je l'attends...Comme tout joueur de retour de suspension ou de blessure, il va faire du bien. Quand on a plus d'effectif, c'est plus facile de travailler" maugréait de son côté Patrice Collazo, la semaine passée. Il faut dire que depuis le début de la saison, le RCT n'a pas vraiment pu compter sur son leader qui ne comptabilise que 107 petites minutes sous la tunique rouge et noire.

Dans un premier temps privé de pré-saison et de la première journée de Top 14, en raison de sa présence dans le groupe France, "Basta", était entré en jeu à Pau pour 30 minutes, avant d'être titularisé lors de la 3e journée de championnat, lors de la réception de Castres. La suite est connue. Une perte de sang froid et un carton rouge suivi d'une sanction de cinq semaines. Une erreur, que le natif de Créteil avait immédiatement reconnue et qu'il regrettait, traduisant à ce moment-là son désarroi et sa frustration dans un RCT déjà boitillant.

Leader sur et en dehors du terrain

Depuis, le centre international a assisté impuissant aux revers des siens ces dernières semaines, de Clermont à Montpellier en passant par le Stade Français et celui contre Newcastle la semaine passée. Des rencontres, où le RCT est apparu parfois perdu et en manque de caractère. Et du caractère, l'ancien joueur du Stade Français n'en manque pas. Cela sera plus que nécessaire pour remobiliser ses troupes.

"C'est un leader naturel. Nous avons besoin de lui . J'espère qu'il va nous aider et nous apporter sur le terrain", plaidait Romain Taofifenua cette semaine. Durant son absence, Bastareaud a travaillé physiquement avec les préparateurs du clubs. Il a aussi connu une belle frayeur, avec une hospitalisation de quelques jours suite à une infection du canal lacrymal de l'oeil droit. Plus de peur que de mal, il pu reprendre l'entrainement et revenir auprès de ses coéquipiers. Impliqué, comme toujours.

En début de semaine, il est resté de longues minutes sur la pelouse en fin de séance pour échanger avec son staff. Si le retour de Mathieu Bastareaud ne va pas résoudre tous les problèmes toulonnais d'un seul claquement de doigt, cela reste une bonne nouvelle. Et ces temps-ci elles ne courent pas les rues du côté de Toulon.