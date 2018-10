Champions Cup - L'invincibilité du Leinster continue

Vainqueur en finale contre le Racing l'an dernier, le Leinster avait réalisé un parcours parfait en gagnant tous ses matchs : 6 en poule, suivis des phases finales. Impériaux tout au long de la campagne, les Leinstermen avaient dégagé beaucoup de maîtrise pour venir à bout des meilleures équipes européennes. Pour retrouver le dernier revers des Irlandais, il faut remonter au mois d'avril 2017 et la demi-finale contre Clermont.

Des essais de Peceli Yato et David Strettle avaient scellé la victoire auvergnate et la qualification en finale. Le Leinster a su se nourrir de cette défaite puisqu'en Champions Cup il n'a plus perdu depuis lors. Les joueurs de Leo Cullen égalent d'ailleurs le record du club de 10 victoires consécutives en Europe. Avec huit essais inscrits et une partie ultra dominée, l'équipe de Dublin a infligé aux Wasps leur plus lourde défaite en Coupe d'Europe et apparaît comme grande favorite pour défendre son titre. Dimanche elle affronte le Stade toulousain, dans le choc des deux clubs les plus titrés d'Europe (4 fois champions chacun).