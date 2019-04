Le jeu : Toulouse n’a pas eu les ressources pour contrer le Leinster

Il a suffi de quelques minutes pour les joueurs du Leinster afin de retrouver leurs repères et prendre l’avantage sur les Toulousains après avoir été mis quelques semaines auparavant au frais. Alors que les Toulousain on fait une entame de match quasiment parfaite contre Le Leinster avec beaucoup d’intensité et a été très solide offensivement. Il n’aura pas fallu très longtemps aux joueurs du Leinster pour renverser la tendance en leur faveur. Cette fameuse mise au frais depuis quelques semaine faite dans l’effectif du Leinster aurai pu être un de leur point faibles, face au Toulousains en pleine confiance en Top 14.

Cependant, les Irlandais ont répété leur gammes parfaitement, en maîtrisant leur match presque de bout en bout en ayant marqué trois essais dans la partie. Les joueurs du Leinster se connaissent parfaitement et ont su mettre les toulousains sous pression facilement. Plus forts, plus rapide, et plus précis. La fraîcheur physique aura été l’un des avantages des champions en titre. Du côté des Toulousains, leurs jeu rapide, propre à eux a été compliqué à mettre en place. Mais ce sont surtout les avants qui ont manqué de ressources affichant dès les premières minutes quelques faiblesses physiques. À l’image de Richie Gray qui a du très vite se faire soigner. C’est donc un pari gagné pour le Staff du Leinster au sujet de la mise au frais.

Le tournant du match :

À la 30e minute, Henschaw fait une faute grossière pour avoir intercepté volontairement une passe de Bézy en sortie de ruck et à deux mètres de son en-but. Waynes Barnes décide de sanctionner l’irlandais d’un carton jaune, mais il y aurai pu avoir un essai de pénalité pour les Rouges et Noirs. Cet essai de pénalité aurai pu renverser la tendance dans la tête des toulousains à quelques minutes de la mi-temps. Mais c’est seulement un carton jaune qui réduit à 14 les irlandais comme les Toulousains, qui n’ont pas su profiter de cette occasion.

Les meilleurs : Sexton et Lowe, prestation presque parfaite

Les cadres irlandais ont été présents tout au long de la rencontre. Parmi eux, le capitaine irlandais, Jonathan Sexton à livré une prestation quasi parfaite autant en attaque, qu’en défense. Il manque seulement une pénalité, pour deux réussies et trois essais manqué. Il est l’homme du match. L’ailier Néo-Zélandais, James Lowe signe aussi une très belle prestation, faisant de belles percées dans la défense toulousaine, mais aussi très bon en défense. Côté Toulousain, Antoine Dupont est toujours présent dans les grands moments. Le numéro 10 du jour côté Rouge et Noir a essayé de tenter des choses comme à son habitude à l’image de son style de jeu.

Les tweets :

La stat : 0 essais inscrits dans le match pour le Stade Toulousain

C’est une grande première pour le Stade Toulousain. Les joueurs Rouges et Noirs n’ont pas marqué lors de cette demi-finale malgré quelques occasions et un essai refusé pour Maxime Médard à 59e. Quelque chose d’inhabituel pour les toulousains, qui avaient jusque-là marqué au moins un essai depuis le début de la saison en Top 14 et en Champions Cup. Signe d’une impuissance face aux Irlandais.

La décla :

Antoine Dupont au micro de France 2 :

" Le Leinster n’a pas du tout volé son match. Il nous a manqué de la discipline, de la maîtrise d’occupation et de la précision. On apprend, encore une fois. Mais forcément, on est déçu et cette défaite est difficile, c’est normal. Mais à la vue de notre parcours, on peut être fier, le groupe est jeune. "

La question : Est-ce que la fraîcheur du Leinster a été un élément important du match ?

Cela a fait beaucoup parler quelques jours avant cette demi-finale. Le Leinster a beaucoup fait tourner dans son effectif depuis ces dernières semaines, perdant deux fois à domicile contre Trévise et Glasgow. C’était un pari lancé par entrainement du club irlandais, Léo Cullen, qui a visiblement réussi. Les joueurs du Leinster n’ont pas mis longtemps pour retrouver leur repères et mettre en marche leur système de jeu. La mise au frais des irlandais a eu peut-être raison des Toulousains affichant clairement plus de force et mettant plus d’intensité dans leur jeu.

Sondage 558 vote(s) Oui Non

Par Anne-Lyse Raymond