Le match : Un rythme effréné dans cette partie

Il ne fallait pas arriver en retard dans ce match. Les Auvergnats ont été les premiers à s'illustrer dès la 2e minute avec une magnifique passe au pied de Camille Lopez sur l'aile gauche de Peter Betham qui n'a plus qu'à se saisir du ballon après un rebond dans l'en-but des Quins. Deux minutes plus tard, c'est Luke Northmore va derrière la ligne pour inscrire le premier essai des Harlequins au terme d'une action des trois-quarts bien inspirée. Le rythme redescend par la suite et Clermont à la main mise sur le ballon, Morgan Parra passe une pénalité avant un côté fermé bien négocié par Camille Lopez qui décale Apisai Naqalevu qui marque en force le deuxième essai des Clermontois. Mais encore une fois, les Harlequins répondent en force avec leurs avants et l'essai d'Alex Dombrandt (12-17).

Après la pause, Clermont poursuit sa domination grâce à la botte irréprochable de Parra. Mais les pensionnaires du Twickenham Stoop ne lâchent pas et inscrivent un troisième essai grâce à un coup de pied par dessus de Brett Herron qui profite du rebond favorable pour marquer (19-26). S'en suit une fin de match très tendue pour les Auvergnats qui accouchera d'une victoire au forceps. Après ce succès, les Clermontois n'ont pas totalement leur destin entre leur mains. Ce sont d'autres clubs français, le Racing 92 et Toulouse notamment, qui définiront de par leur résultat le quart de finale des Jaunards.

Le joueur du match : Parra toujours aussi précis

Le demi de mêlée clermontois a été comme souvent très propre dans son jeu. Il a porté ses avants en ne cessant de les encourager tout au long du match tout en maîtrisant chaque sortie de rucks pour distiller des passes très précises à son ouvreur Camille Lopez. Grâce à son 100 % dans ces tentatives de but, Parra a permis à l'ASM de toujours être devant au score face à des Harlequins toujours aussi joueurs malgré l'absence totale d'enjeu pour ces derniers. Une belle prestation globale pour le numéro 9 de Clermont, non retenu dans la liste de Fabien Galthié pour le Tournoi à venir.

Morgan Parra (Clermont)Icon Sport

Le geste du match : la belle diagonale au pied de Lopez

Dès la première action de ce match à la 2e minute, Clermont met beaucoup de rythme avec un magnifique lancement en première main. Avec le leurre de Naqalevu, Toeava décale Abendanon est stoppé à quelques mètres de l'en-but. Camille Lopez, d'une excellente inspiration, trouve Peter Betham d'une diagonale au pied parfaite. L'ailier de l'ASM n'a plus qu'à conclure, se permettant même le luxe d'attendre tranquillement le rebond. Les Clermontois, entre maîtrise des lancements et inspirations, inscrivent là un magnifique essai.

La question

Après des débuts en fanfare, les Clermontois auront alterné le bon et le un peu moins bon dans cette poule 3 de Champions Cup. Irréprochable lors de la double confrontation contre Bath avec deux matchs rondement menés, la venue de l'Ulster aura été marqué par un Clermont à deux visages, finissant le match en boulet de canon mais éprouvant des difficultés pendant une heure. Ce déplacement au Stoop n'aura pas dérogé à la règle mais Clermont a envoyé un message : malgré les lacunes apparentes, il ne sera pas facile de se défaire des hommes de Frank Azéma, bien déterminés à tracer leur route pour renouer avec les grands rendez-vous du rugby européen.

La stat du match : Grosse domination de Clermont en 1ère mi-temps

Malgré un score serré de 12-17 en faveur des Clermontois à la mi-temps, le premier acte aura été très largement dominé par les Auvergnats. Ils ont eu à 57 % la balle dans leurs mains et surtout, ils ont occupé pendant 62 % du temps le terrain des Quins. Offensivement, en plus des deux essais inscrits, ils ont couru 300 mètres ballon en main et ont franchi à 4 reprises la défense des Harlequins, tout en ayant battu 14 défenseurs.

Par Damien Souillé et Kenny Ramoussin.