Le match : Clermont trop puissant en deuxième mi-temps

Sous le soleil de Marcel-Michelin, les Irlandais de l'Ulster auront crânement tenté leur chance en posant beaucoup de problèmes aux Clermontois. En témoigne cette première période largement dominée par les visiteurs. Avec un petit point d'avance à la pause, les Ulstermen méritaient pourtant mieux tant la maîtrise était au rendez-vous. À l'image de l'essai de Cooney où les Irlandais ont joué juste. Mais comme on le dit souvent, un match se joue sur 80 minutes.

Et l'Ulster a complètement manqué sa fin de match, et même sa deuxième mi-temps dans sa globalité, laissant les Jaunards étaler toute leur puissance, en témoigne ce dernier essai de George Moala à la 76e et l'énorme percussion sur la même action du puissant Naqalevu. Habitué à démarrer ses matchs pied au plancher, Clermont est finalement passé au diesel mais cela a suffi pour s'imposer.

Le fait du match : un carton jaune en guise de sursaut

Morgan Parra prend un carton jaune sur un en-avant volontaire près de sa ligne d'en-but, à la 21e minute. Alors mené au score et dans le jeu, le capitaine auvergnat laisse ses coéquipiers à 14 pendant 10 minutes. Mais l'Ulster n'a pas su en profiter, n'inscrivant aucun point durant cette supériorité numérique. De longues minutes passées près de la ligne d'en-but des Clermontois sans marquer, avec cinq occasions d'essai. Un carton qui aura finalement servi au sursaut d'orgueil des coéquipiers de Morgan Parra.

Le joueur du match : Fischer justifie pleinement sa sélection

Rentré en première mi-temps à la place d'Arthur Iturria, blessé, Alexandre Fischer a réalisé un match canon notamment en défense. Le nouvel appelé en équipe de France a fait forte impression dans son exercice de prédilection : 11 plaquages et 3 ballons gagnés. Parmi eux, un contest très important à cinq minutes de la fin qui permettait au Clermontois de mettre fin à une énième tentative de l'Ulster, plutôt joueur. Le jeune joueur de 21 ans a même été élu homme du match alors qu'il sortait du banc, performance rare.

La question :

Clermont va-t-il décrocher un quart de finale à domicile ? Sondage 595 vote(s) Oui Non

Avec cette victoire, les Clermontois assurent leur billet pour les quarts de finale. Mais ni la première place du groupe ni le quart de finale à domicile sont acquis. Pour cela, les Clermontois auront besoin d'un succès chez les Anglais des Harlequins, peu importe le résultat de l'Ulster, qui recevra Bath. Pour rappel, au match aller, l'ASM l'avait largement emporté 53-21. Gare toutefois à ce déplacement au Stoop de Twickenham même si les Clermontois se sont déjà montrés à leur aise en Angleterre cette saison avec une belle victoire à Bath.

La Stat du match : 382

Les joueurs Clermontois ont parcouru 382 mètres ballon en main durant toute la rencontre contre cette équipe de l'Ulster. A la mi-temps, ce chiffre était déjà monté jusqu'à 203 pour les Auvergnats. Avec George Moala en figure de proue, auteur de 94 mètres parcourus, le centre néo-zélandais a fait avancer son équipe sur chaque ballon, allant jusqu'à inscrire son essai en solitaire. Paul Jedrasiak et Alivereti Raka ne sont pas en reste avec, respectivement, 51 et 43 mètres parcourus.

Par Kenny Ramoussin et Bastien Rodrigues