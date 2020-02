La commission indépendante s'est réunie dans la soirée du vendredi 7 février pour décider de la sanction envers les Saracens. Présidée par Roger Morris, la commission de discipline a décidé d'infliger une amende de 50 000 euros aux Saracens, dont 25 000 avec sursis jusqu'à la fin de la saison 2020/2021. Cette sanction reste toute fois un mal pour un bien pour les Saracens, toujours en lice pour remporter la Champions Cup, la seule compétition dans laquelle ils ont encore un enjeu cette saison. Alors que le pire était à venir après la rélégation en deuxième division et l'élimination en Coupe d'Angleterre. Les Saracens ont parlé d'un oubli administratif de leur part qui les ont conduit à mettre Titi Lamositele sur le banc des remplaçants sans contrat de travail ce jour-là.

Roger Morris a expliqué les faits et cette sanction : « La commission estime qu'il s'agit d'une succession regrettable d'événements provoquée par un oubli d'ordre administratif et que cette infraction constitue une inconduite qui peut être réglée de façon proportionnée par une sanction financière. » Les Saracens et l'EPCR ont le droit de faire appel de cette décision à la commission indépendante.

Les quarts de finale actuels

Leinster - Saracens

Clermont - Racing 92

Exeter - Northampton

Toulouse - Ulster

Le Racing se rendra bien sur la pelouse du Michelin pour affronter Clermont et Toulouse reçoit toujours l'Ulster.

L'affaire Lamositele aurait pu avoir de grosses retombées. On rappelle les faits. L'EPCR a "déposé plainte pour inconduite" contre les Saracens. Titi Lamositele est rentré à la 60e minute de jeu face au Racing 92 sur la pelouse de l'Allianz Park. Il aurait joué sans contrat de travail alors que ce dernier avait pris fin la veille du match. Ce fait constitue une infraction au réglement disciplinaire de la Coupe d'Europe.