Jeune et insaisissable, Jordan Larmour, 21 ans, 1.78 pour 91kg est l’un des éléments fort de la solide équipe du Leinster. Depuis ses débuts dans le club irlandais en 2017, le jeune ailier s’est imposé tout naturellement au milieu des cadres irlandais, grâce à son style de jeu si particulier. En effet, Jordan Larmour est sans doute le joueur le plus électrisant du rugby irlandais depuis le grand capitaine du XV du trèfle, Brian O'Driscoll.

Jordan Larmour s'est notamment révélé au grand public par la vidéo d'un essai en solitaire il y a plus d’un an, lors d'un déplacement du Leinster au Munster, avec un essai de plus de 80m. Depuis, Larmour a connu ses premières sélections lors du tournoi des Six Nations. Et ses premiers pas ont été remarqués. Face à l'Italie le 4 novembre dernier, il entre en fin de match à l'arrière. Résultat : trois ballons, deux percées, dont une qui échoue à quelques mètres de l'en-but après une course débutée au milieu du terrain.

Jordan Larmour (Leinster) marque contre les WaspsIcon Sport

Ce sera donc un joueur très important pour la grande équipe du Leinster quasiment intouchable en Champions Cup. Il est si indispensable qu’il fait partie des 5 joueurs qui ont disputé l’intégralité des 7 matchs de Champions Cup de leur équipe cette saison (560 minutes), avec le Toulousain Sofiane Guitoune.

Cheslin Kolbe, la concurrence toulousaine

Ce style de jeu, spectaculaire, rapide et impressionnant, qui met n’importe quelle défense à l’envers. Toulouse est aussi très friand de ce profil de joueur à la mode. Notamment avec le magicien Cheslin Kolbe qui présente un profil presque identique au joueur irlandais. Un genre de joueur qui va très vite, qui est capable de faire une course sur 70 mètres tout seul.

Thomas Ramos et Cheslin Kolbe (Toulouse)Icon Sport

Cela promet donc du grand spectacle en attaque, avec ce duel de vitesse entre Larmour et Kolbe, qui ne peut que conquérir le cœur des supporters. Résultat à l’issue de la grande demi-finale à l’Aviva Stadium entre Le Leinster et le Stade Toulousain, qui promet donc d’être électrisante.

Anne-Lyse Raymond