Toulouse est décidément imbattable ! Malgré le désavantage du terrain, malgré le carton rouge reçu très tôt dans la rencontre par Zack Holmes, et malgré une seconde période dominée par le Racing 92, les Rouge et Noir ont résisté au retour de leurs adversaires pour finalement triompher au bout du suspense. Devant les 30 000 spectateurs de la Paris La Défense Arena, les hommes d'Ugo Mola ont livré une prestation héroïque. D'abord insaisissables, avec trois magnifiques essais inscrits par Antoine Dupont (7e, 37e) et Maxime Médard (32e) dans le premier acte, les Haut-Garonnais ont fait preuve d'une solidarité sans faille pour résister pendant plus d'une heure en infériorité numérique.

Malgré l'apport de son banc, le Racing 92 n'est pas parvenu à inverser le cours de ce quart de finale franco-français. Les deux essais de Teddy Thomas (19e) et de Camille Chat (74e) en fin de match n'ont pas suffi aux joueurs du duo Travers-Labit. Les finalistes de la précédente édition ont été terrassés par une formation toulousaine inarrêtable... Les Stadistes retrouvent le Leinster, tenant du titre, dans trois semaines à Dublin. Pour ce qui s'apparentera comme la finale avant l'heure de la Champions Cup.

Ce Racing-Toulouse avait fait couler beaucoup d'encre depuis deux mois et l'annonce des affiches des quarts de finale européens. La première rencontre à élimination directe de la saison 2018-2019, réunissant des deux plus belles équipes du Top 14 à l'Arena de Nanterre, avait de quoi susciter quelques promesses. Toutes ont été tenues, ce dimanche, lors d'une opposition franco-française de haute voltige. Des essais venus de nulle part, des gestes rarissimes et un suspense total jusqu'au coup de sifflet final de M. Pearce... Et comme tout ceci ne suffisait pas, même un carton rouge est venu bouleverser le cours de cette rencontre.

Le tout pour le tout d'Ugo Mola

24e minute. Le bras armé de Zack Holmes vient heurter la gorge de Juan Imhoff. Les images sont claires, et la règle sans équivoque. Le demi d'ouverture du Stade Toulousain laisse ses coéquipiers à quatorze pour le reste de la rencontre. Ugo Mola et son staff tentent alors le tout pour le tout. Sur une pelouse ultra rapide, et malgré la présence de six avants sur le banc francilien, l'entraîneur Rouge et Noir fait sortir François Cros, son troisième ligne, pour faire entrer un trois-quart, Sébastien Bezy.

Quitte à mourir, le Stade Toulousain veut aller au bout de ses convictions et de sa philosophie. Un choix qui ne tarde pas à porter ses fruits, et qui offre deux essais en quelques minutes aux Haut-garonnais, dont un chef d’œuvre collectif conclu par Maxime Médard à la demi-heure de jeu. La suite ? Une seconde période de souffrance pour les coéquipiers de Jérôme Kaino. Asphyxiés par la puissance physique de leurs adversaires, les Toulousains craquent à plusieurs reprises. Maxime Machenaud convertit deux pénalités, puis Camille Chat trouve l'en-but à cinq minutes du terme de la rencontre.

Il faudra un échec au pied du demi-de-mêlée francilien sur la transformation, et un essai refusé après arbitrage vidéo quelques instants plus tard, pour permettre au Stade Toulousain de glaner un nouveau succès de prestige. Après trois échecs en quarts de finale de Champions Cup, la troupe de Maxime Médard va enfin retrouver le dernier carré européen. Rendez-vous à Dublin dans trois semaines, face à une bonne vieille connaissance.