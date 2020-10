"Jack Nowell s'est entraîné hier et est disponible", a déclaré, ce mercredi, le manager des Chiefs Rob Baxter. L'ailier de 27 ans, un des cadres de l'équipe anglaise, avait dû déclarer forfait pour la demi-finale de championnat face à Bath, le week-end dernier, mais a retrouvé de bonnes sensations depuis. "Il faut tout prendre en considération et se donner le temps de bien choisir, a poursuivi le technicien. Je ne pense pas avoir déjà vu un ailier jouer un meilleur match en finale de Premiership que Jack Nowell la saison passée. Quand vous voyez ça, vous savez de quoi il est capable. Nous le devons le regarder s'entraîner et l'évaluer soigneusement pour s'assurer qu'il est au niveau pour reproduire ce genre de performances."