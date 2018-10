Champions Cup - Dylan Cretin (Lyon) : "On a un peu joué de malchance"

Rugbyrama : Quel sentiment vous anime à l’issue de cette défaite face aux Saracens (29-10) ?

Dylan Cretin : On a fait mieux que rivaliser, mais on a aussi touché du doigt que plus le niveau s’élève, plus les détails sont primordiaux. Quand les Saracens accélèrent, c’est très compliqué, mais je pense que notre défense a tenu bon. Par contre, on a le sentiment d’avoir joué de malchance, avec ce premier essai d’Itoje à zéro passe, ces rebonds qui nous ont fui…

La pelouse synthétique constitue-t-elle un élément d’explication ?

(il souffle) Sur ces terrains synthétiques, il ne faut pas manquer le premier rebond, parce qu’après, ils peuvent remonter très haut. On l’a vu sur le contre de Toby Arnold ou sur mon occasion juste avant la mi-temps, où le rebond me surprend clairement. Si on fait la balance des faits de jeu, le match aurait peut-être pu tout aussi bien basculer dans notre sens avec un peu plus de réussite… Sauf que ces rebonds nous ont tous été défavorables. C’est aussi ça, le sport.

Champions Cup - Maro Itoje (Saracens) qui file à l'essai après avoir arraché le ballon à LyonIcon Sport

D’un point de vue plus global, si votre défense est apparue digne du niveau européen, vous avez connu beaucoup plus difficultés dans l’utilisation du ballon...

Les Saracens ont un peu le même style de défense que nous, qui monte très vite, qui agresse le porteur de balle… Autant sans le ballon, nous nous sommes plutôt montrés efficaces, autant avec le ballon, nous avons eu du mal à les mettre en difficulté. Et nous l’avons payé cash, en effet.

Comme votre club, vous avez découvert la Champions Cup ces deux dernières semaines. Quel première expérience en retenez-vous ?

Moi, j’adore. Ces deux week-ends, malgré les défaites, je me suis régalé. L’arbitrage est différent, les adversaires et le jeu aussi.. Pendant 80 minutes, au niveau de l’intensité, c’est très fort. Ces matchs doivent participer à notre progression, nous permettre de franchir un cap en championnat.