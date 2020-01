La Rochelle - Sale

En ce début d’année 2020, la Champions Cup reprend ses droits. En ouverture de la 5ème et avant-dernière journée des phases de poules, le Stade Rochelais reçoit les Sale Sharks. Les rochelais, derniers du classement de cette poule 2 n’ont plus rien à jouer. Invaincus en Top 14 chez eux, nul doute que les hommes de Ronan O’Gara voudront remporter ce bras de fer et par la même occasion, gagner pour la première fois à la maison en Champions Cup. Le club anglais de la banlieue de Manchester, qui s’était imposé lors du match aller (25-15), compte bien rafler la mise du match retour lors de cet arrêt en terres rochelaises.

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle.

Clermont - Ulster

En quête de la première place du groupe 3, Clermont s’apprête à disputer un huitième de finale face aux irlandais de l’Ulster au stade Marcel-Michelin. Exit le Top 14 et place au deuxième visage de l’ASM, pour l’instant meilleure attaque et meilleure marqueuse de la compétition européenne avec 20 essais inscrits (comme le Leinster). De quoi motiver les clermontois à venir à bout du club de la province irlandaise et ainsi rafler la première place au classement synonyme de qualification en quarts de finale. L’Ulster ne viendra pas faire de la figuration et compte bien donner du fil à retorde aux jaunes et bleus afin d’obtenir un 5ème succès en 5 rencontres et sécuriser sa première place.

Notre pronostic : Victoire de Clermont avec le bonus offensif.

Connacht - Toulouse

Après s’être inclinés en Top 14 face au Stade Français, retour à la Champions Cup pour les toulousains d’Ugo Mola. Avec un bilan de 4 victoires en 4 matchs, le Stade Toulousain se déplace en Irlande dans le but de continuer sa campagne européenne pour le moment, réussie. Avec 18 points obtenus en 4 rencontres, les rouges et noirs sont pour le moment dans les clous d’une réception à Ernest Wallon pour les quarts de finale, privilège réservé aux 4 meilleures premiers des phases de poules. Un déplacement important pour Toulouse qui fera face aux verts et noirs du Connacht, qui quant à eux, peuvent encore espérer une qualification en terminant dans les 3 meilleurs deuxièmes.

Notre pronostic : Victoire de Toulouse, bonus défensif du Connacht.

Gloucester - Montpellier

Derniers de leur poule avec 5 petits points, les montpelliérains se déplacent à Gloucester dans cette partie sans enjeu pour le MHR. Avec un bilan de 3 défaites en 4 matchs, les hommes de Xavier Garbajosa tenteront tout de même d’aller gagner le match retour sur le sol anglais, eux qui s’étaient imposés 30-27 à l’Atrad Stadium en novembre dernier lors de la deuxième journée de la Champions Cup. Pour Gloucester, l’enjeu est tout autre. Deuxièmes de la poule 5, ils peuvent encore se qualifier via une des trois meilleures deuxièmes places. En recevant Montpellier, les anglais viseront la victoire au terme des 80 minutes règlementaires et tenteront de remporter un deuxième succès en 5 rencontres.

Notre pronostic : Victoire de Gloucester.

Leinster - Lyon

Déplacement périlleux pour le LOU qui ira affronter le Leinster sur ses terres. Invaincus depuis le début de la saison en championnat et en Champions Cup, les irlandais voudront évidemment bien commencer l’année européenne du club avec une victoire face aux lyonnais. Du côté du LOU, cet arrêt sur le sol irlandais ne présente plus d’intérêt pour les hommes de Pierre Mignoni 3èmes de la poule 1 avec 7 petits points obtenus en 4 rencontres.

Notre pronostic : Victoire du Leinster avec le bonus offensif.

Racing 92 - Munster

Pour clôturer cette avant-dernière journée de Champions Cup, le Racing 92 recevra le Munster. Un match de haut de tableau entre les deux premiers de cette poule 4. Les racingmen totalisent 3 victoires pour 1 match nul, obtenu sur la pelouse du Munster en novembre dernier (21-21). Les franciliens, qui ont marqué 70 points et 10 essais en deux réceptions, auront à cœur d’envoyer du jeu à l’Arena en tant premiers de la poule avec 17 points. La Red Army du Munster arrivera survoltée à Paris et tentera de faire déjouer le Racing 92 et de repartir avec quelques points pour le moins précieux dans la course à la qualification.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92.