Champions Cup - De nouvelles ambitions pour Castres ?

Ce n'est un secret pour personne. La relation entre le Castres olympique et la coupe d'Europe ne fait pas vraiment recette dans le Tarn et n'attire pas les foules. Sur le plan sportif, le club tarnais n'a réussi qu'une seule fois à franchir le cap de la phase qualificative en treize participations. C'était lors de la saison 2001-2002. Le plus souvent, la compétition européenne a même été délaissée au profit du Top 14, le staff préférant souvent faire tourner son effectif pour donner du temps de jeu à des joueurs sur le retour ou en devenir. Sans regret.

Castres contre le Munster en Champions CupIcon Sport

Mais cette année, les choses pourraient bien changer pour le champion de France. Présent à Toulouse lors de la cérémonie de lancement de la coupe d'Europe, Christophe Urios a clairement annoncé la couleur: "La Coupe d'Europe fait partie d'un des challenge que l'on souhaite relevé avec les joueurs cette année. On veut la jouer pour la remporter. On a un groupe plus homogène vers le haut niveau que la saison dernière. L'an passé, on fait des beaux matchs à domiciles mais on se déplace mal. Cette année, on veut la jouer vraiment sans se poser de questions. On va jouer libéré avec beaucoup d'ambition. Ce premier match à Gloucester sera essentiel. On a envie de relever ce challenge très excitant".

Une ambition commune

Plombée par les blessures de joueurs cadres ces dernières semaines comme Geoffrey Palis (genou), Julien Caminati (poignet), Scott Spedding (commotion), Benjamin Urdapilleta (doigt), Thomas Combezou (commotion), Yann David (mollet) Marc-Antoine Rallier, Kévin Firmin et Anthony Jelonch (épaule), la détermination du club castrais à bien figurer sur la scène européenne n'a pas diminué pour autant. "On serre les miches, plaisantait le manager castrais lors de l'habituelle conférence de presse d'avant match au Lévezou. On a des joueurs blessés, des joueurs majeurs derrière. Cela fait partie des choses que l'on n'avait pas imaginées quand on s'est préparé pour être plus costaud. Là on a des pépins, mais cela ne change rien pour aborder ce match. C'est une partie à l'extérieur. Il faut que l'on soit prêt. La nature ayant horreur du vide d'autres joueurs vont prendre leurs responsabilités."

Top 14 - Scott Spedding (Castres) contre Arthur Bonneval (Toulouse)Icon Sport

Du côté de l'effectif, le discours est identique. "L'année dernière, on était potentiellement qualifiable jusqu'à la dernière journée. Cette saison, on veut faire mieux. C'est ce qu'on s'est dit entre nous. On a vraiment envie de faire quelque chose et pour cela, il faudra forcément passer par des victoires à l'extérieur, lance Julien Dumora. On sait que c'est très difficile de se qualifier en coupe d'Europe mais on veut faire notre maximum pour essayer de sortir des poules". Reste désormais à le prouver dès dimanche (14h00) sur la pelouse de Gloucester au Kingsholm Stadium...