Après avoir reporté lundi dernier les quarts de finale de Champions Cup et de CHallenge Cup, l'EPCR (l'organe qui régit les compétitions européennes), face à la situation sanitaire actuelle, a annoncé ce mardi matin que les demi-finales et les finales, qui devaient se tenir les 22 et 23 mai prochains à Marseille, étaient elles aussi reportées à une date ultérieure. "A l’issue d’un Comité Directeur qui s’est tenu hier, lundi 23 mars, l’EPCR a confirmé la suspension de la Champions Cup et de la Challenge Cup entraînant le report à des dates ultérieures des demi-finales et des finales respectivement prévues les 1er /2/3 mai 2020 et 22/23 mai 2020, indique notamment le communiqué. En prenant cette décision, l’EPCR se conforme aux mesures prises par les différentes autorités publiques concernées par ses compétitions en Europe pour lutter contre la propagation de la pandémie de COVID-19."

En clair, l'EPCR veut se donner du temps et surtout de la visibilité, par rapport à la poursuite des compétitions domestiques, avant d'envisager quoi que ce soit. "Au vu du précédent report de ses quarts de finale et de la suspension actuelle des compétitions domestiques des ligues professionnelles répondant à la priorité de faire face à la crise sanitaire, l’EPCR estime qu’il est nécessaire de clarifier la situation des phases finales de ses tournois, indique encore le communiqué. Pour ce faire, l’EPCR travaille en ce moment avec les ligues et les fédérations concernées à des solutions permettant une reprogrammation globale de la saison de rugby en Europe. Toutes les éventualités s’appuieront sur la nécessité de protéger la santé et la sécurité des joueurs, du personnel des clubs, des officiels de match, des supporters et de l’ensemble des acteurs du rugby et leurs proches."

L'EPCR "déterminée à achever la saison"

Pour autant, cela ne met pas un terme définitif à la saison européenne. L'EPCR a déjà envisagé plusieurs scénarios possibles et espère pouvoir trouver des dates, plus tard dans le calendrier. Comme révélé dans les colonnes de Midi Olympique, il s'avère notamment que l'Orange Vélodrome de Marseille possède des disponibilités en juillet par exemple.

"L’EPCR reste déterminée à achever la saison 2019/2020 de Champions Cup et Challenge Cup et a l’intention de reprogrammer les matchs de quarts de finale et de demi-finales, ainsi que les finales de Marseille, sous réserve de l’avis des gouvernements et autorités locales compétentes et dans le cadre de la reprogrammation des calendriers évoquée ci-dessus, conclut le communiqué. Les billets déjà achetés pour les finales à Marseille seront valables pour les dates qui resteront à reprogrammer. A partir de ce moment-là, les supporters qui ne pourraient pas assister aux finales aux nouvelles dates pourront bénéficier d’un remboursement. L’EPCR tient à remercier l’Olympique de Marseille, le personnel de l’Orange Vélodrome et tous les partenaires locaux et régionaux pour leur collaboration active dans ce processus. De nouvelles informations concernant les phases finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup seront communiquées dès que possible."

Pour rappel, le Stade toulousain, Clermont et le Racing 92 sont encore qualifiés en Champions Cup, quand Toulon, l'Union Bordeaux-Bègles et Castres le sont en Challenge Cup.