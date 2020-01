Lyon 24 - 36 Northampton

La campagne européenne de Lyon s’arrête sur une défaite 24 à 36 contre Northampton. Face à une belle équipe anglaise qui jouait sa qualification pour les quarts de finale, les lyonnais n’ont pas abdiqué et ont inscrit 3 essais par l’intermédiaire de Gill, Lambey et du capitaine Ngatai. Alors que les hommes de Pierre Mignoni étaient devant au score à la mi-temps (17-5), les Saints sont vite revenus au score avant de prendre les commandes du match en fin de rencontre. Auteurs de 5 essais au Matmut Stadium, Northampton l’emporte avec le bonus offensif, et finit dans les trois meilleurs deuxièmes, place synonyme de qualification en quarts de finale. Ils seront opposés à Exeter à Sandy Park.

Harlequins 19 - 26 Clermont

L’ASM Clermont a assuré son quart de finale à domicile en s’imposant 26 à 19 sur la pelouse des Harlequins, qui n’avaient plus rien à jouer en Champions Cup. Auteurs de deux essais à Twickenham Stoop par l’intermédiaire de Betham (0-7, 2e) et Naqalevu (7-17, 28e), les Jaunards ont maitrisé la rencontre de bout en bout. Avec un très bon Morgan Parra, auteur de 16 points au pied, les hommes de Franck Azéma ont assuré avec discipline une 5ème victoire en Coupe d’Europe. 24 points au compteur, les Clermontois terminent donc dans les meilleurs premiers et recevront donc le Racing 92 le week-end des 3/4/5 avril prochain.

Exeter 33 - 14 La Rochelle

En déplacement sur la pelouse d’Exeter pour cette dernière journée de phase de poules de Champions Cup, le Stade Rochelais a rivalisé pendant toute la première période avant de subir le jeu du club anglais. Accrocheurs en première mi-temps, les Maritimes retournent aux vestiaires sur un score de parité (14-14) grâce à un essai de Murimurivalu et un essai de pénalité accordé suite à un en-avant volontaire commis par l’arrière Stuart Hogg. Dominateurs dans les impacts et en mêlée fermée, les Chiefs ont accéléré le rythme en seconde période. Avec 5 essais marqués, ils décrochent le bonus offensif qui valide donc leur première place et un quart de finale à domicile face à Northampton. Fin d’aventure européenne pour La Rochelle qui termine à la 3ème place de la poule 2 devant Sale.

Saracens 27 - 24 Racing 92

Le Racing 92 s’est incliné 24 à 27 dans les dernières minutes sur la pelouse des Saracens. Ce court succès offre un grand bol d’air aux Sarries parallèlement à la situation compliquée du club et l’annonce de leur relégation en deuxième division anglaise. Les Racingmen, bien que qualifiés pour les quarts de finale laissent échapper un match à domicile et se déplaceront sur la pelouse de Clermont pour un duel 100% français. Virimi Vakatawa et Mario Itoje, deux joueurs en forme à l’approche du Tournoi et du Crunch le 2 février prochain, ont tout les deux signé un doublé pour leurs équipes respectives. A 14 contre 15 toute la seconde période, les Anglais n’ont pas lâché et sont parvenus à bout des Franciliens au terme d’un duel de haute intensité. Les Saracens, qualifiés pour la suite de la compétition iront affronter le Leinster.

Stade Toulousain 35 - 14 Gloucester

Déjà qualifié, le Stade Toulousain se devait d’assurer son quart de finale à la maison, et même, pouvait tenter d’obtenir une demi-finale dans la ville rose, s’ils parvenaient à s’imposer d’au moins 25 points face aux Anglais de Gloucester. Menés 7 à 0 dès la 3ème minute après un essai conclu par la pépite galloise Louis Rees-Zammit, les Rouges et Noirs remettent rapidement la tête à l’endroit et prennent le score grâce à un essai de Tekori et un doublé de Ntamack (21-7, 33e). Le deuxième acte sera dominé devant et derrière par les hommes d’Ugo Mola en témoigne l’essai de Julien Marchand à la 52ème minute (28-14) et celui de Cyril Baille, dix minutes plus tard portant alors le score à 35 à 14. Le quart au Stadium (ou à Wallon ?) est assuré pour le Stade, bien que la demi-finale à domicile échappe aux coéquipiers d’Antoine Dupont en toute fin de match. Un 6/6 pour Toulouse en Coupe d’Europe qui recevra donc l’Ulster en quarts de finale.

Montpellier 35 - 29 Connacht

Bien que duel sans enjeu entre Montpellier et les Irlandais du Connacht, respectivement 3èmes et 4èmes au classement de la poule 5 derrière Gloucester et Toulouse, la rencontre fut très ouverte à l’Altrad Stadium avec un total de 9 essais inscrits par les deux formations. Un début de match parfaitement géré par les hommes de Xavier Garbajosa avec des essais de Levan Chilachava (7-0, 4e) et un doublé signé de l’ailier Héraultais Gabriel Ngandebe (19-0, 29e). La fin de première période fut animée par les Irlandais qui recollèrent à 21-21 en l’espace de 5 minutes en inscrivant 3 essais par l’intermédiaire de Healy, Porch et Marmion. Une deuxième mi-temps placée sous le signe du jeu, avec encore 3 essais inscrits. Portés par le capitaine Kélian Galletier, les Montpelliérains prennent le dessus sur les Irlandais et finissent par s’imposer 35 à 29 face au Connacht. Clap de fin de la Coupe d’Europe pour ces deux équipes qui peuvent maintenant se tourner sur la suite et fin de la saison en Top 14 et en Premiership.

Par Etienne Lair et Marianne Calero