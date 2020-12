Scarlets - Toulon

Qui va s'imposer pour vous ? Sondage 1315 vote(s) Scarlets Match nul Toulon

Notre pronostic : victoire des Scarlets, bonus défensif pour Toulon.

Wasps - Montpellier

Largement battu par le Leinster la semaine dernière, le MHR doit se frotter à un nouveau gros morceau une semaine plus tard. Les Montpelliérains se présentent à Coventry avec un quinze de départ remanié et largement rajeuni, de quoi laisser peu d’espoirs de victoire en terre anglaise. Les Londoniens, tombeurs de Newport il y a une semaine peuvent quant à eux prendre une grosse option sur la qualification pour les quarts de finale.

Qui va s'imposer selon vous ? Sondage 1130 vote(s) Wasps Match nul Montpellier

Notre pronostic : victoire des Wasps avec le bonus offensif.

Clermont - Munster

Avec l’annulation de la rencontre entre le Stade toulousain et Exeter, cette rencontre est le gros choc de cette deuxième journée de Champions Cup ! Les joueurs de Franck Azéma, impressionnants sur la pelouse de Bristol, reçoivent des Munstermen eux aussi victorieux lors de leur entrée en lice face aux Harlequins. Cette partie est primordiale pour la suite de la compétition. Si les Auvergnats récitent leur partition comme face aux Bears, il est difficile de les imaginer trébucher dans leur Michelin.

Qui va s'imposer selon vous ? Sondage 1242 vote(s) Clermont Match nul Munster

Bordeaux-Bègles - Newport

L’UBB en route vers les quarts ? Sortis in extremis de leur duel face aux Saints de Northampton vendredi dernier, les hommes de Christophe Urios reçoivent des Dragons qui n’ont quasiment plus rien à espérer dans la compétition. Ce samedi soir, ce sera « opération bonus offensif » pour les Bordelais, sans manquer de respect aux Gallois, bien évidemment. Avec leur armada offensive, Bordeaux-Bègles a les moyens de franchir la ligne à quatre reprises au minimum pour s’offrir les cinq points et entrevoir le Top 8 européen.

Qui va s'imposer selon vous ? Sondage 1096 vote(s) Bordeaux-Bègles Match nul Newport

Notre pronostic : large victoire de l’UBB avec bonus offensif.

Harlequins - Racing 92

Ce dimanche à 16 heures, et non pas 14 heures comme initialement prévu, les Racingmen vont tenter la passe de deux face les Quins. Victorieux mais pas rassurants dans leur duel contre le Connacht, les joueurs de Laurent Travers doivent s’affirmer loin de leurs bases pour démontrer qu’ils sont encore une fois un candidat crédible au titre. Malgré l’absence de Camille Chat, les Franciliens partent favoris dans cette rencontre.

Qui va s'imposer selon vous ? Sondage 1099 vote(s) Harlequins Match nul Racing 92

Notre pronostic : victoire à cinq points pour le Racing 92.