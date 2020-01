Au terme d’un match très disputé comme c’était prévisible, Clermont est venu à bout d’une équipe très joueuse des Harlequins (19-26) grâce notamment à deux essais de Betham (3e) et Naqalevu (28e) en première période. Morgan Parra a ensuite assuré le score avec son jeu au pied (16 points) mais l’ASM a souffert jusqu’au bout. La première place de la poule 3 est assurée mais pour le quart de finale à domicile, il va falloir être un peu plus patient.

Dans une ambiance typiquement anglaise au Twickenham Stoop, malgré l’absence de pluie, les joueurs de Franck Azéma ont parfaitement démarré à l’inverse de la semaine dernière face à l’Ulster. Avec quatre essais en trente minutes, deux de chaque côté, on pensait même revivre le scénario un peu fou du match aller avec ses 10 essais. Des relances depuis l’en-but, des lancements en première main millimétrés, de nombreux offload, bref, un match libéré et très intense. Mais cette fois-ci, l'euphorie s’est estompée un peu avant la pause et c’est le pied de Morgan Parra qui permettait à Clermont de mener à la mi-temps (12-17). Ça sentait tout de même le match piège à plein nez et les Auvergnats ont bien failli se faire surprendre sur le finish.

Prime à la défense

C’était annoncé, les Harlequins n’avaient rien à perdre et en plus, Paul Gustard avait aligné sa jeune garde qui a bien profité des absences des cadres (Robshaw, Brown, Care, Goneva…) pour montrer tout son talent à l’image d’Alex Dombrandt. Le troisième ligne centre n’a pas été élu "Homme du match" pour rien car il a fait très mal à l'ASM sur les remontées de balle et dans le défi physique. L’ouvreur Brett Herron a également créée de nombreuses étincelles avec notamment un jeu au pied très précis.

Les Quins ont marqué trois essais dont un pour ces deux joueurs, le second notamment sur un exploit individuel qui a relancé la partie devenue brouillonne en deuxième période. Mais heureusement pour Clermont, le maestro Morgan Parra avait profité d’une entame indisciplinée des Anglais pour enquiller trois pénalités et mettre les siens au chaud. Avec la défense qui a tenu bon face aux assauts anglais en fin de rencontre et encore des grattages opportuns (et importants) de Fischer, c’est ce qu’il faut retenir du deuxième acte clermontois grandement passé à faire le dos rond et à batailler sans le ballon.

Les Clermontois ont donc serré les fesses jusqu’au bout mais ont assuré l’essentiel, une cinquième victoire en Champions Cup, la deuxième à l’extérieur (19-26). Quatre points qui permettent à l’ASM de garder la première place de la poule 3 malgré la victoire également de l’Ulster face à Bath. En revanche, si le boulot est fait sur le terrain pour aller chercher un quart de finale à Marcel-Michelin, Clermont n’a pas son destin en main et devra attendre les résultats des autres premiers de poule (Toulouse, Exeter et le Racing 92) pour connaître le lieu de son premier tour de phase finale européenne.