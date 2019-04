Avec ses quatre titres de champion d'Europe - un record détenu en commun avec le Leinster - Toulouse est un habitué des phases finales européennes. Depuis le début de la compétition en 1995, les Toulousains ont disputé dix demi-finales (six victoires, pour quatre défaites), toutes disputées sous l'ère Noves.

Le chiffre clé : 60% de victoire en demi-finale

Le Stade Toulousain s'est rendu à l'extérieur à quatre reprises, à Leicester en 1997 et en 2005, à Londres en 2008 (contre les London Irish), et enfin au Leinster en 2011.

Huit ans plus tard, les Rouge et Noir retrouvent donc les Irlandais pour la troisième fois à ce stade de la compétition après 2010 (victoire 26-16) et 2011 (défaite 23-32) . En 2010, Toulouse avait même décroché son quatrième titre face au Biarritz Olympique. Cette année, les toulousains ont affronté les Leinstermen à deux reprises en phase de poule (victoire 28-27 à domicile, défaite 13-29 en Irlande).

La plus large victoire en demi-finale du Stade Toulousain remonte à 1996 contre Swansea (30-3), année de leur premier titre européen (décroché contre Cardiff, sur un score de 18 à 21 après prolongations).

Champions Cup - Toulouse lors de leur victoire en 2010Other Agency

Les demi-finales européennes du Stade Toulousain :

1996 : victoire 30-3 contre Swansea, victoire en finale 21-18 contre Cardiff

1997 : défaite contre Leicester 37-11

1998 : défaite contre Brive 22-22 après prolongation (Brive ayant marqué deux essais de plus)

2000 : défaite contre le Munster 31-25

2003 : victoire contre le Munster 13-12, victoire en finale contre Perpignan 22-17

2004 : victoire contre le Biarritz Olympique 19-11, défaite en finale contre les London Wasps 27-20

2005 : victoire contre Leicester 27-19, victoire en finale contre les Stade Français Paris 18-12

2008 : victoire contre les London Irish 21-15, défaite en finale contre le Munster 16-13

2010: victoire contre le Leinster 26-16, victoire en finale contre le Biarritz Olympique 21-19

2011: défaite contre le Leinster 32-23

Anne-Lyse Raymond