Champions Cup - Antoine Dupont (Toulouse) nommé parmi les meilleurs joueurs

Un autre Toulousain figure dans la liste: l'insaisissable ailier Cheslin Kolbe, dont les appuis font des ravages dans les défenses adverses. L'autre club français qualifié pour les quarts de finale, le Racing 92, est logiquement représenté par trois joueurs, tous étrangers: le deuxième ligne fidjien Leone Nakarawa, roi des passes après contact et lauréat la saison passée, l'ouvreur écossais Finn Russell, dont les inspirations dans la distribution du jeu ont fait merveille, et l'arrière irlandais Simon Zebo, très efficace à la conclusion (5 essais).

Les Irlandais, qui ont qualifié toutes leurs provinces pour la phase finale (Leinster, Munster, Ulster), trustent logiquement plus de la moitié des places: avec Zebo, ils sont huit, dont l'ailier de l'Ulster Jacob Stockdale et le talonneur du Leinster Sean Cronin, meilleurs marqueurs jusqu'ici (6 essais chacun). Le vote est ouvert au public jusqu'aux demi-finales. La liste sera ensuite réduite à 5 joueurs --dans laquelle d'autres candidats ne figurant pas sur la liste initiale pourront être repêchés-- en combinant les votes du public et d'un jury de six experts. Les votes seront ensuite rouverts jusqu'à l'issue de la finale, a décidé l'European Professional Club Rugby (EPCR).

Nommés pour le prix EPCR du joueur européen de l'année 2019 :

Tadhg Beirne (IRL/Munster/IRL), Joey Carbery (IRL/Munster/IRL), Sean Cronin (IRL/Leinster/IRL), Antoine Dupont (FRA/Toulouse/FRA), Tadhg Furlong (IRL/Leinster/IRL), Alex Goode (ENG/Saracens/ENG), Cheslin Kolbe (RSA/Toulouse/FRA), Viliame Mata (FIJ/Edimbourg/SCO), Leone Nakarawa (FIJ/Racing 92/FRA), Peter O'Mahony (IRL/Munster/IRL), Garry Ringrose (IRL/Leinster/IRL), Finn Russell (SCO/Racing 92/FRA), Jacob Stockdale (IRL/Ulster/IRL), Mako Vunipola (ENG/Saracens/ENG), Simon Zebo (IRL/Racing 92/FRA)