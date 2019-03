Rugbyrama : Vous vous attendez certainement à un match dur et âpre dimanche après-midi. Dans ces conditions, c'est plus facile d'avoir un pack conquérant et une grosse défense comme vous avez eu ce week-end à La Rochelle ?

Antoine Dupont : C'est sûr que quand on est demi de mêlée, avoir un pack aussi fort et une ligne défensive qui avance de manière agressive comme ce week-end à La Rochelle, c'est plaisant et c'est plus facile d'enchaîner le jeu. Même si nous n'avons pas beaucoup eu le ballon notre défense a bien travaillé et c'est agréable.

Vous avez joué un seul match avec Toulouse depuis votre retour du Tournoi, est-ce que c'est suffisant pour retrouver tous les automatismes ?

A. D. : C'est sûr que le retour en club après le Tournoi est toujours difficile puisqu'on passe deux mois sans s'entraîner avec ses coéquipiers. Et sans jouer avec eux, ce n'est pas toujours évident. Après, nous travaillons depuis plusieurs mois ensemble. Même depuis l'année dernière donc je n'ai pas eu trop de mal à retrouver les systèmes de jeu et les automatismes. C'est revenu assez facilement. Espérons que ça fonctionne ce week-end.

Vous avez gagné à La Rochelle avec un jeu différent de celui affiché contre Lyon la semaine d'avant, vous êtes donc préparés à tous les scénarios possibles. Est-ce rassurant avant un match de cette importance ?

A. D. : Je ne sais pas si la physionomie du match sera la même ce week-end mais c'est vrai que c'est important de savoir gagner avec plusieurs formes de jeu. Contre Lyon, ça a été une partie très ouverte d'un côté comme de l'autre surtout sur le début de match. Il y a eu beaucoup d'essais. Ce week-end, ce fut différent parce nous avons été privés de ballon et nous avons subi les assauts rochelais pendant toute la première mi-temps. Mais ça montre aussi la force de l'équipe. Il faut savoir défendre et être performant sans avoir le ballon.

" Ne pas être dépassés par les événements "

On se souvient de votre blessure la saison dernière qui vous avez privé de barrage en Top 14. Vous allez donc jouer votre premier match à élimination directe avec le Stade Toulousain, c'est un moment particulier pour vous ?

A. D. : Oui, évidemment. J'ai signé à Toulouse pour jouer ce genre de match. Ma blessure l'an dernier m'en a malheureusement privé. Cela a été difficile à vivre. Mais bon, ce n'est plus le sujet maintenant. Nous avons bien travaillé toute l'année et nous sommes sortis d'une poule difficile. J'espère que nous serons prêts ce week-end. Évidemment, c'est plus facile avec notre série de victoires en cours. Si nous passons à côté ce week-end, nous savons que la campagne européenne sera terminée cette année. Donc nous préparons ce match très sérieusement pour essayer de faire un coup.

C'est l'occasion pour ce jeune groupe de franchir un cap ce week-end. C'est une étape importante dans la construction de ce groupe ?

A. D. : Je pense que nous sommes pas mal de joueurs dans l'équipe, y compris moi, à n'avoir jamais vécu de phases finales européennes. Mais oui, c'est un groupe qui apprend en tout cas. Il y a aussi beaucoup d'internationaux en plus cette année, donc il y a aussi plus d'expérience. C'est un groupe qui apprend constamment et c'est justement lors de ces grands rendez-vous, dans ces matches à élimination directe, que nous apprenons le plus. Il faudra vite rentrer dans le match et ne pas être dépassés par les événements.

Tournoi des 6 Nations 2019 - Antoine Dupont (France) qui marque le premier essai des Bleus contre l'ItalieIcon Sport

Justement, l’expérience du Tournoi peut-elle compter sur un match de ce niveau-là ?

A. D. : Évidemment. Et j’espère que nous (les internationaux français) aurons appris de nos erreurs, des faits de jeu et de tout ce qui se passe autour de ce genre de rendez-vous. Nous le savons, au très haut niveau, les erreurs se payent cash. Ce week-end ça sera un match de très haut niveau justement, face à une équipe du Racing qui, sur la scène européenne, ne cesse de briller.

Il faut donc s'attendre à un festival offensif avec deux équipes plutôt tournées vers la vitesse ?

A. D. : Honnêtement, je ne sais à quoi va ressembler le scénario du match mais quoi qu'il en soit il faudra être performant. Si ça joue de partout, comme ce fut le cas contre Lyon, il faudra s'adapter. S'adapter à la forme de jeu proposé par le Racing. Si c'est un match plutôt fermé, il faudra être présent aussi. Il faudra s’adapter notamment avec leur terrain synthétique. C'est une particularité à prendre en compte aussi.

" Nous apprenons toujours des défaites "

Sur le papier, les deux équipes jouent beaucoup en tout cas...

A. D. : Sur le papier oui. Après ce qui m'importe c'est de gagner. Peu importe la manière. Gagner sans être flamboyant ça m'ira très bien aussi.

On dirait que cette campagne européenne a été l'élément déclencheur de cette bonne série de victoires...

A. D. : Oui, les victoires contre Bath et le Leinster nous ont fait beaucoup de bien que ce soit sur le plan rugbystique ou pour la confiance. A Bath nous avons eu de la chance car nous aurions peut-être pas dû gagner. Mais au final, on gagne. Contre le Leinster, même si nous avons eu la réussite de l'interception à la fin, nous sommes arrivés à les mettre en difficulté. Cela nous a montré que nous sommes capables de bonnes choses. Nous avons engrangé de la confiance pour jouer des matches comme ça. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt bien réussi.

Vous avez tiré beaucoup d'enseignements après la défaite au Leinster (au match retour). Ce match perdu à Dublin vous sert-il pour la préparation du quart de finale ?

A. D. : C'est facile à dire mais nous apprenons toujours des défaites. C'est sur la stratégie que nous avons perdu ce match, pas sur le rugby. Il y avait pas mal de vent ce jour-là et le Leinster s'en est bien servi. Ils ont été plus forts sur la stratégie. Sur des matches serrés de haut niveau c'est ce qui fait souvent la différence.

Le fait de jouer une équipe française, qu'est ce que ça change ?

A. D. : Déjà, les supporters ne verront qu'une équipe française en demie-finale. Pour nous, ça ne change pas grand chose. Même si c'est une équipe française, nous sommes bien conscients que c'est une compétition différente. Le Racing produit un beau jeu aussi, nous sommes lucides là-dessus. Dans tous les cas, c'est une équipe que nous connaissons bien.

Propos recueillis par Lény-Huayna Tible