Champions Cup - A toute vitesse

S’adapter pour triompher. Un leitmotiv affiché par Montpellier dès le début de semaine. "La pelouse synthétique (comme à Newcastle, NDLR), on le sait car on l’a vécu l’année dernière avec ce match à Glasgow (victoire 29-22), accélère un petit peu le jeu et cela va dans le sens de ce que propose Newcastle. On s’est donc entraîné toute la semaine nous aussi sur synthétique pour commencer à s’habituer à cette surface."

Pris par le rythme de jeu élevé imposé par les Ecossais d’Edimbourg lors du second acte (aucun point inscrit), puis dépassés, les coéquipiers de Louis Picamoles ont en partie axé leur préparation sur le physique depuis lundi, dans l’espoir de tenir plus qu’une mi-temps dimanche.

Le capitaine poursuit : "C’est toujours bien d’avoir un jour de plus (par rapport à la semaine après Toulon) pour récupérer et aussi pour travailler, car ça permet de rentrer plus vite dans le vif du sujet. Et de mettre également un peu plus d’intensité sur les entraînements. (…) Après, on ne règle pas tout une intensité et un rythme en une semaine. Mais l’enchaînement des rencontres permet à chaque fois d’être un peu mieux dans le rythme. On sait que ce premier match de coupe d’Europe est toujours particulier parce qu’on rentre dans un schéma et un jeu différents. Il y a toujours un temps d’adaptation et j’espère donc qu’on se sentira mieux dans ce rugby plus rythmé dimanche."

Possession et puissance

Le MHR devra imposer son tempo durant quatre-vingt minutes, en évitant à tout prix de rendre trop facilement le ballon au pied à leurs adversaires qui n’attendent que ça. Afin de faire briller en contre leurs trois-quarts qui bénéficient d’une grande liberté sur le terrain et mettre aussi sur orbites leurs facteurs X, les ailiers Sinoti et Goneva.

Défaillants sur ce point face à Edimbourg en seconde période, comme cela avait déjà été le cas à Perpignan, les Cistes auront un objectif prioritaire à respecter dimanche : être maîtres de la possession. Vern Cotter confirme : "Je pense qu’il faudra jouer sur notre point fort, la puissance. En essayant de garder le ballon d’avantage. Sur un terrain synthétique, les périodes de transition sont beaucoup plus courtes et on a ainsi moins de temps pour s’adapter si on perd la balle. Il ne faut donc pas s’en débarrasser face à cette équipe. Si on peut appuyer avec une attaque accompagnée de soutiens en permanence, pour avancer même cinq, trois ou deux mètres à la fois, je pense qu’à la fin, nous pourrons avancer de quarante-cinq et marquer un essai. C’est un bon test pour nous, ça change un peu car il y aura à mon avis moins de jeu au pied."

Supérieur sur le papier, le pack bleu et blanc (privés de Bismarck et Jannie du Plessis, mis au repos ; Giudicelli et Chilachava titulaires) aura pour mission de trouver de l’avancée dans l’axe en multipliant les pick and go face à des avants britanniques, certes mobiles et intelligents, mais bien moins denses physiquement.

Gregory Fitchen et Bismarck Du Plessis (Montpellier)Icon Sport

Newcastle, un faux dernier en championnat

Un constat qui peut s’élargir à la conquête directe, peaufinée cette semaine, à l’image des mauls. Une force affichée de Montpellier. Et un secteur sur lequel les Falcons ont été mis au supplice par Toulon... Une clé du match.

Mais les Cistes restent concentrés sur eux-mêmes et ne veulent surtout pas sous-estimer Newcastle. Demi-finalistes de Premiership l’an dernier, les Anglais n’ont toujours pas gagné dans leur antre cette saison (trois défaites) et pointent à la dernière place du classement en championnat.

Mais Louis Picamoles a été impressionné par la performance des Anglais sur la Rade (victoire 25-26) : "Quelque soit le contexte du match, le RCT reste une très belle formation. Avec ses difficultés, mais comme beaucoup d’équipes peuvent en avoir. Et quand Newcastle se présente là-bas, ils ne sont pas dans une spirale beaucoup plus positive que leurs adversaires du jour et ils avaient en plus fait énormément tourner. Malgré ces facteurs, ils ont gagné. (…) Ce match nous a permis de mettre le groupe en alerte par rapport à cette équipe, qu’il ne faut surtout pas sous-estimer, car c’est le meilleur moyen de tomber dans le panneau et de ne pas faire les choses comme il le faut. On prépare donc avec beaucoup de sérieux ce match qui va être très important pour la suite de notre compétition."

Une belle opportunité

Diminué par les nombreuses blessures, surtout derrière (Nadolo, Goosen, Nagusa, Immelman…), le MHR a dû encore réorganiser sa ligne de trois-quarts (Martin, Reilhac, Serfontein et N’Gandebe), mais pourra s’appuyer sur le retour du numéro dix Aaron Cruden dimanche (Pienaar repasse à la mêlée). Un retour précieux pour Montpellier, qui aura une belle occasion à saisir dimanche dans un antre qui lui a déjà réussi par le passé (victoire des Cistes en Challenge Cup à Newcastle en janvier 2011, 6-0)…

Top 14 - Aaron Cruden (Montpellier)Icon Sport

En cas de second succès, les Cistes (22% de victoires à l’extérieur en H Cup ou Champions Cup en six participations) s’échapperaient en tête de la poule 5 et prendraient ainsi une première option sur la qualification. Vincent Martin, excellent face aux Ecossais, se montre lucide et ambitieux : "On y va avec de sérieuses intentions. Le groupe sait que pour le moment Newcastle est le mieux placé dans la poule car ils ont gagné à l’extérieur. Alors que nous avons juste gagné à domicile, où on a eu un peu chaud. Mais si nous avons les ambitions de nous qualifier en quart de finale, ça passera par une victoire à Newcastle. Un adversaire très costaud qui met beaucoup de rythme, un peu similaire à Edimbourg, mais qui sait aussi bien utiliser le jeu au pied pour mettre de la pression et récupérer le ballon. A nous de rien lâcher, car si on lâche en seconde période comme face à Edimbourg, cela peut nous porter préjudice…"

Propos recueillis par Julien LOUIS