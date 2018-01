Victoire de La Rochelle et Clermont, Toulon éliminé... Voici nos pronos

Poule 1

La Rochelle - Harlequins (dimanche 16h15)

Les Rochelais peuvent encore terminer premiers de leur poule. Il faudra pour cela l’emporter avec le bonus offensif contre les Harlequins et croiser les doigts pour que l’Ulster ne ramène pas 5 points de leur déplacement aux Wasps. Mais avant de faire les comptes, l’équipe de Patrice Collazo se doit d’être sérieuse sur cette dernière journée. D’autant plus que les Jaune et Noir n’ont plus gagné depuis 3 matchs, toutes compétitions confondues. Pour valider leur billet pour les phases finales, une première historique pour le club, les Rochelais pourront également compter sur un stade Marcel-Deflandre une nouvelle fois à guichets fermés. Et pourquoi pas, arracher, un quart de finale à domicile.

Notre pronostic : victoire bonifiée par plus de 15 points des Rochelais.

Wasps - Ulster (dimanche 16h15)

Avec 12 points, les anglais des Wasps ne pourront pas se qualifier même avec une victoire bonifiée. Pourtant, l’équipe de Dai Young voudra terminer invaincue à domicile dans cette Champions Cup et achever la phase de poules sur une bonne note. De leur côté, les Irlandais de l’Ulster restent sur une belle victoire contre la Rochelle (20-13). Pour terminer en tête de leur groupe, un succès bonifiée sera sans doute obligatoire si l’on part du principe que les Rochelais prendront 5 points face aux Queens. Pourtant, il n’est jamais facile de gagner aux Wasps, surtout que les Anglais voudront laver l’affront du match perdu aux Harlequins, 33-28.

Notre pronostic : victoire de l’Ulster aux Wasps, sans bonus offensif.

POULE 2

Clermont - Ospreys (samedi 16h15)

Match de phase finale avant l'heure pour ces deux équipes. Clermont, premier, doit s'imposer pour assurer sa place de leader et recevoir en quart. Les Ospreys peuvent eux passer à la trappe. Effectivement, avec une défaite même bonifiée, ils n'auraient pas suffisamment de points pour terminer dans les meilleurs deuxièmes de la compétition. Victoire obligatoire donc pour les deux équipes, mais Clermont à domicile semble largement en mesure de s'imposer.

Notre pronostic : victoire de Clermont, bonus défensif pour les Ospreys.

Saracens - Northampton (samedi 16h15)

Il faudrait un concours de circonstances énorme pour voir les Saracens se qualifier pour le prochain tour de la compétition. Néanmoins, les Sarries doivent s'imposer avec le bonus offensif pour mettre toutes les chances de leur côte. En croisant les doigts pour que, sur les autres terrains, les résultats leur soient favorables. Contre une équipe de Northampton déjà éliminée, les coéquipiers de Farrell devraient s'en sortir très largement.

Notre pronostic : victoire bonifiée des Sarries.

Classement final de la poule 2 :

1- Clermont 22 points

2- Saracens 18 points

3- Ospreys 16 points

4- Northampton 6 points

POULE 3

Glasgow - Exeter (samedi 14h00)

Récent vainqueur de Montpellier à domicile, Exeter se déplace sur le terrain de la lanterne rouge de la poule. Les Ecossais n'ont absolument plus rien à jouer avec leur deux petits points. Les Anglais, eux, peuvent décrocher leur ticket pour les quarts de final. Pour cela, il faut gagner et avec le bonus offensif. Comme lors de la dernière journée face aux Montpellierains.

Notre pronostic : victoire d'Exeter avec le bonus offensif.

Montpellier - Leinster (samedi 14h00)

Les hommes de Vern Cotter ont été corrigé la semaine dernière en Angleterre. Leurs chances de qualification sont désormais minces. Ils n'ont plus leur destin entre leurs mains. Mais en face, le Leinster est déjà qualifié et assuré de finir à la première place. Ce déplacement à Montpellier n'est donc pas une priorité pour les Irlandais.

Notre pronostic : victoire du MHR.

Classement final de la poule 3 :

1- Leinster 23 points

2- Exeter 19 points

3- Montpellier 17 points

4- Glasgow 2 points

POULE 4

Leicester - Racing 92 (dimanche 14h00)

La victoire est impérative pour les Racingmen si ils veulent se hisser en quart de final. Les Anglais n'ont plus rien à jouer dans cette compétition. Ils restent sur une lourde défaite à Castres (39-0). Le Racing 92, lui, s'est donné le droit d'y croire grâce à sa victoire à domicile contre le Munster. Le points du bonus offensif pourrait faire pencher la balance pour les coéquipiers de Maxime Machenaud.

Notre pronostic : victoire du Racing 92 avec le bonus offensif.

Munster - Castres (dimanche 14h00)

Les Tarnais ne sont pas mathématiquement éliminés. Il faudrait un alignement parfait des planètes pour entrevoir une qualification. Les Irlandais doivent assurer la première place du groupe en s'imposant devant leur public à Thomond Park. La tâche s'annonce donc très très compliquée pour les Castrais.

Notre pronostic : victoire du Munster avec le bonus offensif.

Classement final de la poule 4 :

1- Munster 21 points

2- Racing 92 20 points

3- Castres 12 points

4- Leicester 6 points

POULE 5

Trévise - Bath (samedi 18h30)

La qualification risque d’être difficile pour Bath. Pourtant, le club anglais tentera d’aller chercher les 5 points à Trévise, dernier avec seulement 3 points. Loin d’être insurmontable. Malgré cela, cette poule 5 devrait se jouer entre les Scarlets et Toulon et avec 18 points potentiels, cela sera très compliqué de terminer dans les meilleurs deuxièmes cette saison.

Notre pronostic : victoire de Bath avec le bonus offensif.

Scarlets - Toulon (samedi 18h30)

C’est la finale de cette poule 5. Les Toulonnais se déplaceront chez les Gallois dans la peau du leader, avec un petit point d’avance sur leur adversaire. Franchement pas transcendant cette saison en Champions Cup, Toulon se doit de réaliser une grosse performance, ce qui permettrait au club varois de terminer premier du groupe et même dans les trois meilleures équipes au classement général. En face, les Scarlets joueront leur qualification à domicile, une donnée pas négligeable au jeu des pronostics. Ce match voudra en tout cas très cher : en cas de défaite avec le bonus défensif, l’équipe de Fabien Galthié pourrait encore se qualifier avec 19 points, mais serait sous la menace d’une différence de points inférieure à des équipes comme Exeter ou encore le Racing 92.

Notre pronostic : pour nous, les Scarlets vont l’emporter de justesse dans un match très serré. Bonus défensif pour Toulon.

Classement final de la poule 5 :

1- Scarlets 21 points

2- Toulon 19 points

3- Bath 18 points

4- Trévise 3 points

Classement 1 à 8 des équipes qualifiées en quarts de finale.

1- Leinster 23 points

2- Clermont 22 points

3- Munster 21 points

4- La Rochelle 21 points

5- Scarlets 21 points

6- Ulster 21 points -> 1er meilleur deuxième

7- Racing 92 20 points

8- Exeter 19 points

Les quarts de finale selon Rugbyrama :

Leinster - Exeter

Clermont - Racing 02

Munster - Ulster

La Rochelle - Scarlets