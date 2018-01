Une finale pour les Saracens, la qualification pour Clermont : Voici nos pronos

Poule 1

Ulster - La Rochelle (samedi 14h00)

Les déplacements en Ulster sont toujours périlleux mais les maritimes ont l'occasion de frapper un grand coup dans cette poule 1. Une victoire et la première place du groupe serait assurée. Avec la meilleure attaque du groupe (15 essais), les Rochelais peuvent nourrir de grandes ambitions. Les Irlandais ont encaissé 4 essais à domicile contre les Harlequins (dernier de la poule avec 2 points) lors de la dernière journée …

Notre pronostic : Victoire de La Rochelle, un point de bonus pour l'Ulster.

Harlequins - Wasps (samedi 18h30)

Face à des Harlequins qui n'ont pas gagné une seule rencontre, les Wasps jouent leur qualification. Dans ce match opposant deux équipes Anglaises, les abeilles devraient remporter aisément le duel. En cas de victoire, les Wasps s'offrent un match pour la qualification à domicile contre les Irlandais de l'Ulster. Les Harlequins, qui n'ont plus rien à jouer devraient s'incliner logiquement.

Notre pronostic : Victoire bonifiée des Wasps.

Poule 2

Northampton - Clermont (samedi 18h30)

17 points séparent le premier Clermont du dernier Northampton. Les Auvergnats, bien qu'affaiblis pourrait être qualifié dès ce samedi, s'ils venaient à s'imposer en Angleterre. D'autant plus que les Anglais n’espèrent plus rien dans cette Coupe d'Europe. Depuis la récente nomination de Gaffney au poste d’entraîneur, les Saints ont retrouvé un nouvel élan.

Notre pronostic : Victoire de Clermont.

Ospreys - Saracens (samedi 20h45)

C'est une finale que vont se livrer Anglais et Gallois ce week-end. Au vue du calendrier, l'équipe qui gagnera ce match, devrait se qualifier avec une place de meilleur deuxième. Sur le papier, le match s'annonce très équilibré, mais depuis peu, les Saracens ont récupéré tous leurs blessés. À l'image de leur impressionnante victoire aux Wasps le week-end dernier (15-38), les Sarries ont retrouvé leur meilleur niveau.

Notre pronostic : Victoire avec bonus pour les Saracens.

Poule 3 :

Leinster - Glasgow (dimanche 14h00)

Quatre matchs pour autant de victoires, les Irlandais impressionnent dans cette phase de poule de Champions Cup. Face à des Écossais qui ne jouent plus rien, le Leinster devrait quasiment assurer sa première place dès ce week-end.

Notre pronostic : Victoire bonifiée du Leinster.

Exeter - Montpellier (samedi 16h15)

Défaits au match aller (24-27), le MHR doit s'imposer pour consolider sa deuxième place voire même aller chercher la première place. Exeter en cas de victoire peut encore croire à une éventuelle qualification, ce qui annonce un match sous tension.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier, bonus défensif pour Exeter.

Poule 4 :

Racing 92 - Munster (dimanche 16h15)

Les ciel et blanc doivent gagner pour pouvoir terminer dans les trois meilleurs deuxième ou, pourquoi pas, prendre la première place aux Irlandais. Les Racingmen ont l'avantage dans leur enceinte de la U Arena et leur pelouse synthétique qui leur réussit plutôt bien. Les Irlandais, invaincus en Champions Cup, peuvent assurer la première place du groupe en cas de victoire.

Notre pronostic : Victoire du Racing 92, bonus défensif pour le Munster.

Castres - Leicester (dimanche 18h30)

Les Castrais n'ont quasiment plus rien à jouer dans cette compétition avec une victoire, un match nul et deux défaites. Mais avec un faux pas du Racing et deux victoires sur les deux derniers matchs, les Tarnais ont une hypothétique chance de qualification. Les Anglais eux, sont bons derniers de la poule avec une seule victoire … contre Castres 54-29. Les hommes de Christophe Urios ont donc l'occasion de prendre leur revanche.

Notre pronostic : Victoire de Castres.

Poule 5 :

Bath - Llanelli (vendredi 20h45)

Les Scarlets troisième à un point de leur adversaire, premier, auront à cœur de faire une grosse performance en Angleterre. Au match aller, Bath était allé décrocher une victoire au Pays de Galles, scénario qui devrait se répéter, à domicile cette fois.

Notre pronostic : Victoire de Bath, bonus défensif pour Llanelli.

Toulon - Treviso (dimanche 14h00)

Deuxièmes à un point de Bath, le RCT peut, en cas de victoire, réaliser la bonne opération de cette 5ème journée. Trévise qui n'a plus rien à perdre devrait avoir du mal à résister face aux attaques des Varois. Le RCT devrait donc gagner sur ses terres face à des Italiens peu inspirés à l'extérieur.

Notre pronostic : Victoire de Toulon avec le bonus offensif.