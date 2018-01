Toulon : Isa préféré à Monribot pour affronter les Scarlets

Le staff du RCT a décidé d'opérer à trois changements pour affronter les Scarlets. Exit Tuisova, Monribot et Escande. Ils sont remplacés respectivement par Pietersen, Isa et Mathewson. Il faut noter que les Toulonnais ont décidé d'aligner six avants sur le banc pour deux trois-quarts.

Le XV de Toulon : 15. Bonneval ; 14. Pietersen, 13. Radradra, 12. Nonu, 11. Ashton ; 10. Belleau, 9. Mathewson ; 7. Lakafia, 8. Vermeulen, 6. Isa ; 5. Taofifenua, 4. Kruger ; 3.Van der Merwe, 2. Guirado, 1. Fresia

Les remplaçants : 16. Etrillard, 17. Chiocchi, 18. Setiano, 19. Fernandez-Lobbe, 20. Trinh-Duc, 21. Monribot, 22. Escande, 23. Manoa