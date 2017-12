Spedding : Journée décisive pour son avenir

Son avenir en dépend. Non-conservé par Clermont en raison de son statut d'international (donc souvent mis à disposition du XV de France) et de son non-statut de joueur issu de la formation française, Scott Spedding voit sa demande examinée par le comité directeur de la Fédération française ce lundi. D'abord rejetée par la commission juridique de la Ligue en novembre, qui estime qu'il ne relève pas de son domaine de compétences d'apprécier la validité de son règlement sur les Jiff, elle a atterri à la FFR après que le joueur (31 ans, 23 sélections) a fait appel.

Et sa requête lui paraît légitime, comme il l'avait confié dans les colonnes de Midi Olympique il y a dix jours : "Je ne veux surtout pas créer de polémique ou me victimiser. Je souhaite juste qu'on comprenne ce qui m'a amené à faire cette demande (…) J'ai intégré le centre de formation de Brive en 2008. La première année, je jouais avec les Espoirs et nous sommes devenus champions de France en 2009. Le club m'a alors proposé un contrat et je suis passé professionnel. Mais à l'époque, les règles sur les Jiff n'existaient pas. Elles ont été mises en place en 2010. Si je l'avais su, je serais resté en centre de formation." Pour rappel, les critères Jiff imposent d'avoir passé au moins trois saisons au sein d'un centre de formation agréé, dans le cadre d'une convention de formation, ou d'avoir été licencié au moins cinq années à la FFR, au plus tard lors de la saison qui s'achève l'année des 23 ans du joueur.

Pour sa défense, le joueur fait valoir sa situation très particulière : "Scott Spedding est français, il a le passeport français et joue pour la France, rappelle son avocat, Maître Palao. A la base, les Jiff ont été créés pour défendre l'équipe de France. Or, on en vient à ce qu'un international français ne puisse pas jouer. Car le fait de ne pas lui donner ce statut revient soit à l'obliger à s'exiler, soit à arrêter de jouer." Dans son dossier, Scott Spedding a produit des témoignages de clubs assurant qu'ils ne l'embauchent pas car il n'est pas Jiff. Selon Midi Olympique ce lundi, plusieurs clubs se sont positionnés : c'est le cas de Toulon notamment. Mais aussi de Montpellier, avec qui il avait signé un pré-contrat il y a trois ans avant de finalement rejoindre Clermont. Les discussions sont avancées et Vern Cotter est très favorable à sa venue. Qui dépend donc de la décision de la Fédération.

