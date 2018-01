Retour de Nakaitaci et Laidlaw sur le banc

La première ligne sera composée de Chaume, Kayser et Zirakashvili, encadrés par les internationaux Itturia et Vahaamahina. En troisième ligne, Yato sera aligné avec Lapandry et Fritz Lee. Parra sera bien évidemment titulaire à la mêlée et sera même capitaine avec la présence de Chouly sur le banc. On retrouvera Lamerat et Betham au centre alors que Grosso et Abendanon occuperont les ailes. A l’arrière, Toeava est préféré à Spedding, sur le banc.

En parlant des remplaçants justement : le demi de mêlée Laidlaw fera son retour, tout comme l’ailier international français, Nakaitaci. Une belle équipe clermontoise qui tentera de décrocher la qualification avec aussi l’objectif d’un quart de finale à domicile.

Le XV de Clermont : 15. Toeava ; 14. Abendanon, 13. Betham, 12. Lamerat, 11. Grosso ; 10. McAllister, 9. Parra (cap) ; 7. Lapandry, 8. Lee, 6. Yato ; 5. Vahaamahina, 4. Iturria ; 3. Zirakashvili, 2. Kayser, 1. Chaume

Les remplaçants : 16. Beheregaray, 17. Falgoux, 18. Slimani, 19. Jedrasiak, 20. Chouly, 21. Laidlaw, 22. Nakaitaci, 23. Spedding