Rallier : "Une vraie revanche"

Rugbyrama : Vous étiez revanchards avant cette rencontre, avez-vous le sentiment d'avoir pris votre revanche ce soir ?

Marc-Antoine Rallier : Nous avions surtout à cœur de montrer un autre visage que celui que nous avons affiché la semaine dernière à Agen. Après, je dois reconnaître que pour les joueurs qui était du match aller, cette défaite avait été difficile à avaler. Ce fut dur de voir le banc adverse rigoler à la cinquantième minute. Depuis, nous nous sommes resserrés et ce soir nous avons pris notre revanche. Nous devons toutefois rester humbles face à cette équipe de Leicester. Le point positif, c'est que nous avons pris cette rencontre par le bon bout en marquant d'entrée.

Leicester - Castres (Gareth Owen, Afusipa Taumoepeau, Yohan Le Bourhis) Champions CupIcon Sport

Êtes-vous fier de cette prestation ?

M-A.R. : Oui bien sûr, il faut être fier de ce genre de rencontre. C'était un match de Coupe d'Europe et il avait été difficile de lire certaines choses après le match aller. Nous voulions montrer que nous avions de quoi exister dans cette compétition. Bien sûr, je sais ce qui va se dire : ce n'était pas un grand Leicester ce soir, mais nous avons tout de même fait ce qu'il fallait pour le remporter, notamment en le débutant de la meilleure des façons. Ce bonus offensif nous laisse un bout d'espoir, nous irons donc au Munster pour faire le meilleur match possible. On va se battre jusqu'au bout.

Vous préférez avoir inscrit presque quarante points ou le fait de n'en avoir encaissé aucun ?

M-A.R. : Les deux font plaisir mais... je dirais le fait de n'en avoir encaissé aucun. C'est révélateur de la force de caractère de l'équipe. Nous sommes restés longtemps à défendre devant notre ligne... mais nous avons tenu. C'est très bien d'avoir autant marqué, mais il me paraît encore plus important pour l'esprit d'équipe de ne pas avoir encaissé le moindre point.