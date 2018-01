Raconte-moi ton essai : Abendanon avec le rebond

Après 25 minutes de jeu, les compteurs sont bloqués entre Clermont et les Ospreys. Pourtant, l'ASM est dans les 22 mètres adverses. On pense alors que le numéro 9 de Clermont va écarter le jeu sur sa gauche. Mais il se saisit du ballon et tente un coup de pied à l'aveugle dans son dos. Le ballon monte alors au-dessus de la défense. "Tout part d'un très bon appel d'Ise (Toeava), ensuite le coup de pied est très bien exécuté par Morgan Parra".

Explique Nick Abendanon. Le ballon retombe dans l'en-but juste derrière Ashley Beck mis sous pression par Toeava. Jusque-là, tout va bien pour les Gallois, sauf que le ballon ovale décide de faire des siennes, un rebond capricieux plus tard, c'est l'ailier anglais qui en arrivant lancé sur la droite, se couche sur le cuir juste avant que celui-ci ne sorte en ballon mort. "Heureusement pour nous, cette semaine, le ballon rebondit du bon côté, ce n'était pas le cas la semaine dernière. On a eut un peu de chance, on a toujours besoin d'un peu de chance."

" Plus d'envie et de motivations "

"Recevoir un quart de finale à domicile, c'est très important, depuis plusieurs années, on n'a pas perdu ce match à domicile. Ça nous apporte l'envie et la motivation pour continuer de jouer dans une période un peu dur." Ce dernier match de poule était une véritable finale pour les deux équipes, celle qui remportait cette rencontre se retrouvait en quarts de finale. "C'était très dur sur le terrain, les Ospreys sont venu avec beaucoup de motivations, j'imagine que dans leur tête, ils pensaient pouvoir gagner ici, alors qu'on venait de perdre nos 4 derniers matchs."

Célébration des joueurs de l'ASM Clermont après leur victoire sur les OspreysIcon Sport

La dernière défaite, 7 jours plus tôt à Northampton, les Auvergnats étaient passés à côté de leur rencontre. Ce coup-ci, grâce à l'essai de l'ailier anglais, l'ASM a pris le match par le bon bout. "On a montré beaucoup plus de motivations que la semaine dernière et pour cela les coachs étaient heureux." Il y a de quoi, puisque toutes poules confondues, Clermont termine deuxième de cette phase.