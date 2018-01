Picamoles : "Nous sommes tombés sur la meilleure équipe d’Europe actuellement"

Rugbyrama : Louis, malgré une belle prestation, le Leinster semblait trop fort cette après-midi …

Louis Picamoles : Oui. Autant la semaine dernière nous pouvions avoir des regrets et même de la colère sur notre prestation, autant aujourd’hui, je crois qu’on est tombés sur la meilleure équipe d’Europe actuellement. On réalise pourtant une très bonne première période mais on fait beaucoup trop d’erreurs à la reprise. Ils ont vite pris le score et quand on avait le ballon, on est allés trop vite en besogne. Mais je suis fier de l’équipe sur l’état d’esprit et l’engagement. C’est un de nos meilleurs matchs face à une équipe très solide en face. On le savait et on a joué notre chance et même si nous espérions beaucoup mieux, le Leinster mérite sa victoire.

Louis Picamoles (Montpellier Hérault Rugby) contre le Leinster le 20/01/2018Icon Sport

Préférez-vous retenir le positif du match ou la déception domine-t-elle ?

L.P. : Bien sûr on ne se satisfait pas de cette défaite mais on va pouvoir travailler dessus. L’équipe se construit petit à petit et aujourd’hui il ne manque pas grand chose pour l’emporter. Après, forcement, si on veut devenir un grand européen, nous devons faire moins d’erreurs techniques et progresser sur notre pragmatisme. La constance est primordiale au haut niveau et ça nous pénalise un peu cette après-midi. Le groupe avait envie d’aller le plus loin possible dans cette compétition mais nous n’avons pas à rougir de nos prestations, mis à part ce match à Exeter. Donc maintenant, nous allons travailler et continuer à construire et j’espère que l’année prochaine, on reviendra plus fort pour jouer la qualification.

Quel est le plus grand regret dans cette campagne européenne ? Le match perdu à domicile contre Exeter ?

L.P. : C’est difficile de remonter aussi loin et parler de regret. Nous avons pris les matchs les uns après les autres. Après, si on avait gagné ce match à domicile contre Exeter, effectivement, cela nous aurait permis d’aborder les deux derniers matchs avec plus de certitudes. On va maintenant se servir de ces matchs pour progresser et faire rapidement partie des meilleurs.

Louis Picamoles (Montpellier Hérault Rugby) contre le Leinster le 20/01/2018Icon Sport

À propos de la liste de Jacques Brunel, comment vivez vous cette absence du groupe ?

L.P. : Déçu, je ne peux pas le cacher. C’est une déception car j’avais envie de faire partie de l’aventure. On a toujours envie d’y être. Maintenant, c’est quelque chose qui m’est déjà arrivé par le passé donc je vais le digérer et je vais travailler dans mon coin, en silence, et faire en sorte de montrer, notamment à ceux qui m’ont peut être enterré un peu vite, que je suis capable d’apporter quelque chose à cette équipe de France.

Propos recueillis par Paul Arnould