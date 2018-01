Oscar de la semaine : Machenaud, retour vers le futur ?

Maxime Machenaud a peut-être fait taire une partie de ses détracteurs dimanche lors de la cinquième journée de Champions Cup. Mis en concurrence par l'arrivée de Teddy Iribaren à l'intersaison, le demi de mêlée international a été bien moins sollicité que la saison passée par le duo d'entraîneurs Travers-Labit.

A tel point qu'il compte à ce jour moins de titularisation en Top 14 que l'ancien Briviste (8 contre 6). "Le fait de travailler en marge du groupe en raison de ma présence sur la liste "Elite" m'a sans doute fait prendre du retard pour trouver des repères communs au sein du collectif, disait Machenaud début décembre. Mon sentiment, c'est vraiment d'être passé d'une extrême à une autre. Les saisons précédentes, je jouais beaucoup. Probablement, beaucoup trop. Or, j'ai vraiment beaucoup moins joué depuis le début de saison. Évidemment, il y a eu l'arrivé de Teddy (Iribaren), qui a entraîné beaucoup plus de rotation que les autres années. Au départ, j'étais content de moins jouer, mais j'ai vite senti que j'allais manqué de rythme". Que Machenaud se rassure, la préparation physique gérée par le staff du XV de France a été enterrée lundi dernier par le nouveau patron des Bleus Jacques Brunel au cours d'une réunion avec les techniciens de Top 14.

Jacques Brunel lors de la présentation du nouveau staff du XV de France le 08/01/2018Icon Sport

Toujours est-il que, depuis quelques semaines, Maxime Machenaud est en passe de retrouver le niveau qui lui avait permis de s'imposer chez les Bleus. Nommé capitaine pour affronter le Munster à la U Arena, le demi de mêlée international a affiché un très haut niveau de performance. D'abord, il a parfaitement animé sa zone d'activité, alternant les différentes formes de jeu et créant constamment le danger dans la défense irlandaise. Tranchant à l'instant de s'engouffrer dans une brèche, il a surtout fait preuve d'une grande expérience pour gérer les temps forts et les temps faibles de son équipe. Ensuite, il a évidemment été le grand artisan du succès de son équipe grâce aux 19 points inscrits au pied (7/8). Une réussite loin d'être anodine.

Et puis, Machenaud s'est aussi montré opportuniste. A l'image de cette action de la 29e minute de la rencontre quand, après que le buteur irlandais Keatley ait vu sa frappe toucher le poteau, l'international français a récupéré le ballon sous ses perches pour se lancer dans une longue chevauchée. Las, un peu trop gourmand, il a oublié Virimi Vakatawa et Wenceslas Lauret, ses premiers soutiens, et s'est fait reprendre à hauteur de la ligne des cinquante mètres. Peut-être sa seule erreur dans cette rencontre...