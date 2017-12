Les Ospreys dominent logiquement Northampton

Les Ospreys derniers de la ligue celte, ont encore toutes leurs chances en Champions Cup. Il faut attendre l'heure de jeu pour que les Gallois prennent le large grâce à un doublé de Webb (56e et 69e), et Tipuric (66e). Avant cela, les Gallois s'étaient montrés imperméables en première mi-temps, l'essai d' Arhip (1er) et les deux pénalités de Davies leur permettaient de mener 11-0 à la pause. Les Saints réagissent en début de second acte grâce à un essai de Mallinder (45e). Enfin, Gibson inscrit un essai pour l'honneur en toute fin de match.