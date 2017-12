Le rugby anglais a vécu deux semaines catastrophiques

20 défaites en 24 rencontres, c'est le bilan affiché par les clubs anglais lors des deux dernières journées de Coupes d' Europe. Si Leicester, Northampton, et les Harlequins n'avaient pas vraiment d'ambitions dans ces compétitions, c'est en haut de tableau que le Rugby anglais déçoit. Les Saracens, Exeter, et les Wasps commencent à sortir les calculettes pour ne pas se faire piéger au jeu des meilleures deuxièmes, eux qui pour l'instant ne pointent qu'à la troisième place. Même Bath, premier de sa poule, ne compte qu'un point d'avance sur le troisième, mais ils pourraient s'en sortir grâce à leur calendrier.

Les stars sauvent l'honneur

Le week-end dernier deux joueurs habitué du XV de la Rose sont sortis du lot. À Bath, Anthony Watson est l'auteur de deux exploits individuels, permettant à son équipe de s'imposer de seulement 5 petits points contre Toulon. Auteur d'un doublé également, Elliot Daly a inscrit 14 des 21 points de son équipe contre La Rochelle. De son côté, Owen Farrell et les siens ont réagi au Stade Marcel-Michelin, faisant trembler les Auvergnats jusque dans les derniers instants.

Owen Farrell (Saracens)Icon Sport

Seulement 3 qualifiés : du jamais vu

Pour l'instant, l'Angleterre ne qualifie qu'une seule équipe en Champions Cup : Bath, (contre 3 clubs français, 3 irlandais, et 1 gallois), et deux en Challenge : Gloucester et Newcastle (contre 3 français, 1 écossais, 1 irlandais, et 1 Gallois). Depuis le début des deux coupes d' Europe de rugby, jamais l’Angleterre n'a placé moins de 4 équipes en quart de finale des deux éditons confondues (hormis en 1999 lors du boycott). Au delà de ça, ces chiffres sont anormalement bas en contraste avec les deux éditions 2014-2015, et 2015-2016, ou 9 clubs de Premiership disputaient les 8 quarts de finale. Mais attention, l'an passé seulement 4 équipes avaient passé la phase de poule. N'empêchant pas les Saracens de remporter la Champions Cup, et Gloucester d'échouer en finale de la Challenge.

Par Baptiste Barbat