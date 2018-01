Le RCT défend son capitaine Bastareaud

"Le rugby Club Toulonnais tient à rappeler qu’il (Mathieu Bastareaud) a toujours prôné et défendu les différences entre les individus et le respect de celles-ci" peut-on lire dans le communiqué. Le centre Français s’était également excusé après la rencontre, indiquant qu’il avait mal répondu à la provocation du joueur italien et qu’il était navré pour les personnes qu’il avait pu choquer. Le club est aujourd’hui dans son rôle en défendant son capitaine qui risque une lourde sanction : "Le RCT est persuadé que Mathieu a eu des propos malheureux consécutifs à un état d’énervement comme il peut y avoir dans un match de rugby et qu’il n’est en aucun homophobe". Selon le barème de World Rugby, la sanction pour ce genre d’insulte oscille entre six et cinquante-deux semaines. Sa participation au Tournoi des 6 Nations pourrait donc être très compromise en cas de suspension.