Le point sur l’infirmerie du Leinster

Le centre Robbie Henshaw et le demi d'ouverture Cathal Marsh reviennent cette semaine à l'entrainement et postulent à une place dans le groupe irlandais.Quant à Sean O'Brien et Luke McGrath, ils sont annoncés incertains pour la demi-finale de Champions Cup. Dave Kearney, le frère de Rob, et Josh Van der Flier, troisième ligne, sont eux indisponibles pour cette rencontre.