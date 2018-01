L’antisèche : Deux entames parfaites et un grand buteur pour s’en sortir

Le match

Ne jamais négliger les entames de match. Les Munstermen s’en souviendront. Dès le début du match, les Franciliens parvenaient à marquer le premier essai. Les trois-quarts à l’initiative débordaient la défense irlandaise avant que Nyanga ne se charge de terminer le travail (7-0). Un premier quart d’heure parfait pour le Racing, plus puissants à l’instar de Camille Chat ou encore Tameifuna, omniprésents dans les premières minutes. Avant de peu à peu s’éteindre, plus les minutes avançaient, privés de ballons par des Munstermen qui ont tranquillement attendu que l’orage passe. Les Irlandais revenaient même à trois points avec l’essai du seconde ligne Kleyn. Le Racing 92 tombait alors dans le piège irlandais, s’entêtant à vouloir jouer des ballons hauts sur l’ailier Earls ou l’arrière Zebo, imprenables dans ce secteur. Seul l’indiscipline irlandaise et la réussite de Machenaud permettaient aux Racingmen de rentrer au vestiaire avec 6 points d’avance (13 à 7). La seconde période débutait alors comme la première. L’ailier Marc Andreu concluait un jolie mouvement du Racing après une magnifique passe volleyée de Vakatawa. Pourtant, comme dans le premier acte, les Franciliens ont ensuite souffert. Les Munstermen ont joué à leur main, monopolisant la possession et l’occupation du terrain. En 5 minutes, ils inscrivaient même deux essais (Earls et Farrell).

Marc Andreu (Racing 92) Crédit Photo : EPCRRugbyrama

Concrétisant leur domination au score, le Munster menait alors de 6 points avant la réaction du Racing et l’essai de Szarzewski sur une combinaison en touche avec Nyanga (voir plus bas). Une fin de match folle voyait ensuite le Munster repasser en tête avec une pénalité de Murray avant que Machenaud ne clore définitivement le suspense avec deux réalisations dans les trois dernières minutes.

Avec cette victoire, non bonifiée toutefois, le club français est toujours deuxième avec un point de retard sur l’adversaire du soir. Il faudra faire un résultat la semaine prochaine à Leicester et espérer un exploit castrais en terre irlandaise pour décrocher la première place de ce groupe.

Le tournant : la combinaison du Racing 92

De l’expérience, du vice, une belle complicité. Appelez cela comme vous voulez. Quoi qu’il en soit, Szarzewski et Nyanga ont sorti une grosse épine du pied au club français.

Menés de 6 points à la 65ème minute, le Racing est alors dans le dur et semble laisser échapper le match au détriment des Irlandais. Moment choisi par le talonneur Dimitri Szarzewski et le flanker Yannick Nyanga d’effectuer un « une-deux » sur une touche à hauteur des 22 mètres du Munster. Une combinaison préparée à l’entrainement, permettant au Racing de repasser en tête (28-27) et de croire encore à la victoire finale.

Dimitri Szarzewski (Racing 92) Crédit Photo : EPCRIcon Sport

Le facteur X : Machenaud

Dans les grandes rencontres, la décision se fait souvent grâce aux buteurs. Ce n’est pas le Racing 92 qui affirmera le contraire ce soir. Alors que les buteurs irlandais ont laissé 9 points en route, Machenaud a répondu présent dans ce secteur. Mis à part une transformation ratée, le buteur francilien a réalisé un beau 6/7 face aux perches. Déterminant.

Maxime Machenaud (Racing 92)Icon Sport

La question : fallait-il prendre la pénalité à la 77ème minute ?

Après avoir repris le score grâce à la pénalité de Machenaud (30-28), les Franciliens récupèrent un ballon et se retrouvent à quelques mètres de l’en-but irlandais. Le Munster se met alors à la faute et le numéro 9 français décide de prendre les trois points. Un choix discutable, en sachant qu’un essai supplémentaire aurait privé les Munstermen du bonus défensif et aurait permis aux Franciliens de décrocher le bonus offensif et de prendre la tête de cette poule 4.

Par Paul Arnould