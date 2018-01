Labit : "Une très belle réaction"

Laurent Labit : "C'était un match très difficile face à un bel adversaire. L'essentiel était d'aller chercher la victoire. On savait que ça allait se jouer au mental. C'était un match très stratégique. On savait que ce serait difficile de mettre du volume et des envolées, c'est une équipe qui met très bien la pression sur son adversaire, qui nous a empêché de ressortir de notre camp. C'est une équipe qui ne lâche jamais, ils ont eu la capacité de revenir, de passer devant nous. La grosse satisfaction pour nous est d'avoir su revenir alors qu'à 27-21 (pour le Munster), on n'était pas très bien. Leur jeu se mettait en place et on a eu une très belle réaction. On va avoir un vrai huitième de finale chez les Tigers (à Leicester lors de la dernière journée, NDLR)."

Propos recueillis en conférence de presse