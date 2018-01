La Rochelle garde son 8 de devant, Ranger remplace Lacroix

Patrice Collazo a décidé de garder le même huit de devant. Priso, Bourgarit et Atonio formeront la première ligne alors que Mathieu Tanguy sera une nouvelle fois titulaire avec Eaton en seconde ligne. Le Néo-Zélandais Vito sera bien dans la cage, avec à ses côtés Kevin Gourdon et le Fidjien Levani Botia. Derrière, René Ranger remplacera à l’aile Lacroix, blessé pour de longs mois. La charnière sera une nouvelle fois composée d’Alexi Bales et de Jérémy Sinzelle. Vincent Rattez occupera lui l’autre aile.

Le XV de La Rochelle : 15. Murimurivalu ; 14. Ranger, 13. Jordaan, 12. Aguillon, 11. Ratten ; 10. Sinzelle, 9. Bales ; 7. Gourdon, 8. Vito, 6. Botia ; 5. Tanguy, 4. Eaton (cap) ; 3. Atonio, 2. Bourgarit, 1. Priso

Les remplaçants : 16. Orioli, 17. Kaulashvili, 18. Boughamni, 19. Demotte, 20. Sazi, 21. Kerr-Barlow, 22. Noble, 23. Roudil