La Racing s'est donné le droit d'y croire

Le Racing 92 est encore en vie dans cette Champions Cup. Dans l’obligation de battre le Munster pour rester dans la course à la qualification, les Ciel et Blanc ont rempli leur part du marché face à une très belle équipe irlandaise (34-30).

Laurent Travers avait prévenu avant la rencontre, priorité absolue à la victoire et bonus si affinité. C’est certainement pour cela que Maxime Machenaud, élu homme du match et auteur d’un sept sur huit au pied, a préféré prendre les points sur une pénalité sous les poteaux du Munster en fin de match (78e), plutôt que d’aller chercher un quatrième essai qui aurait offert la première place au Racing 92. Certainement aussi parce que lui et ses partenaires avaient tellement galéré pour reprendre une courte tête d’avance, qu’il aurait été trop cruel de voir tous ces efforts réduits en poussière par un turnover et un contre assassin.

Maxime Machenaud (Racing 92) Crédit photo: EPCRRugbyrama

Szarzewski a fait parler l’orgueil

Car oui, le Racing a dû puiser dans son mental pour remporter ce match. L’effet « U Arena » passé, avec un avantage de 10 points obtenu dans les dix premières minutes, les Altoséquanais ont ensuite subi les assauts d’une marée rouge ultra précise dans son jeu. Heureux de mener 13-7 à la pause puis 18-7 grâce à un essai en coin de l’inévitable Marc Andreu (43e), les Racingmen ont reçu un brutal retour de bâton. Emmené par un Keith Earls déchaîné et auteur d’un essai (46e) et un Conor Murray toujours précis, le Munster a pu refaire son retard et même passer devant.

Agacé d’avoir été coffré sur un maul dans ses 22 mètres, Dimitri Szarzewski, entré en jeu quelques minutes auparavant, a alors eu un geste malheureux en jetant le ballon à la figure d’un adversaire. Un coup de sang sanctionné d’une pénalité, concrétisée en coin par Ian Keatley (63e). Conscient d’avoir mis son équipe dans la difficulté, le talonneur a réagi en capitaine en passant, une minute plus tard, une belle combinaison en touche avec son ami Yannick Nyanga et d’aller inscrire l’essai de la victoire (64e). Il en aurait fallu un de plus pour que le Racing 92 devienne maître de son destin et ne soit pas presque obligé de récupérer un bonus lors de la dernière journée à Leicester. Mais il s’est tout de même laissé le droit d’y croire.